Buts: Conraads sur pen (0-1, 30e), Renardy (1-1, 67e).

Cartes rouges au FC3F: Franck (63e 2 c. j.), Sangiovanni (78e 2 c. j.).

"On domine l’adversaire, mais on n’est pas efficace. On est puni sur un penalty peut-être léger. Nous poussons par la suite, mais cela ne rentre pas. Il nous manque un tueur à Trois-Frontières", soupire le coach frontalier Fabrice Burdziak.

Blegny 1 – Herve 0

Buts: Jeanne (1-0, 56e).

"À oublier au plus vite. C’était un match mou dû à la chaleur, mais ce n’était vraiment pas beau à regarder", raconte le T2 hervien Jérôme Becco qui remplaçait Ben Joly parti en vacances.

Warsage 4 – Welkenraedt 2

Buts: N. Carlier (0-1, 7e), Jacinto (0-2, 15e), Scherpereel csc (1-2, 54e), Galère (2-2, 57e), Dardenne (3-2, 75e), Romero-Cervera (4-2, 89e).

"On réalise une superbe première période. On mène 0-2 à la pause. Ils réussissent à revenir et à émerger. C’est juste dommage que le 1-2 est entaché d’une faute. Enfin cela nous situe sur notre niveau et que nous devons essayer de faire la même chose qu’en première période, mais sur tout le match", avoue le T1 de Welkenraedt Gregory Degotte.

La Calamine B 3 – Olne 0

Buts: Gerits sur pen (1-0, 30e), Frugaborsi (0-2, 75e ; 0-3, 79e).

Carte rouge à Olne: B. Pirard (71e 2 c. j.).

"Je suis super-satisfait de mon groupe. L’envie était bien présente. Tout était réussi. Le score aurait même dû être plus lourd", souligne l’entraîneur calaminois Mike Hendrick. En face, le tacticien olnois Jonathan Felix était déçu. "Je n’ai pas reconnu mon équipe. C’est un off-day collectif."

Croatia Wandre 7 – Aubel B 1

Buts: Busarello (1-0, 2e ; 2-0, 41e), Diaferia sur pen (2-1, 47e), Droeven (3-1, 47e), SMits (4-1, 52e), Brncic (5-1, 62e ; 6-1, 71e ; 7-1, 75e).

"La qualité de l’adversaire et la “préparation” du samedi soir (NDLR: la Fête Pop) de mes joueurs ont fait que nous n’avons pas réussi à rivaliser avec le Croatia. Pourtant, on revient à 2-1 juste après la pause, mais on s’écroule", analyse le chef de meute aubelois David Malta.