Au moment de rentrer au vestiaire, l’expérimenté Manu Lukoki ne s’est toutefois pas caché. "Comme la semaine passée à Flémalle (NDLR: 3-3) , la carte rouge de l’adversaire n’a pas eu un bon effet sur nous. On a perdu nos moyens, on a mis un Pampers, on s’est chié dessus (sic) . Melen a continué à jouer au foot, pas nous: on n’offrait pas de solution, on se cachait", constatait le longiligne arrière. "Comment l’expliquer ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je pense vraiment que la peur s’est installée alors que, selon moi, l’écart entre la P2 et la P1 est minime. Certains ne le comprennent pas encore. Le coach va devoir trouver des solutions, peut-être en bossant au niveau mental."

Une piste ? Manu Lukoki va puiser dans son passé footballistique pour amener une proposition. "Quand ça ne va pas, il faudrait faire comme à Sart sous “Fortu” lorsque j’y étais: un bloc bas et repartir en contre. C’est ce que Melen a fait tout le match. Ils ne sont jamais venus nous chercher trop loin… et ça a fonctionné. Pourquoi pas nous ? Au moins le temps de retrouver la confiance. Car depuis un mois, ça ne va pas du tout ! Je ne sais pas ce qui se passe." Son sentiment aurait-il été différent avec un succès face à Melen ? "Non, le mal est plus profond. Une victoire aurait simplement masqué la situation. Je le vois bien: il y a un blocage. Déjà en préparation, nous n’avons presque pas marqué de but. On l’a fait à Flémalle mais ils étaient désorganisés. Cette fois, l’absence de Johan Troch n’a évidemment pas aidé. Il nous a manqué un gars devant qui pouvait garder le ballon. Suis-je inquiet ? Non, la vie continue, ce n’est que du foot. Et je sais qu’on a les capacités de le faire…"