Cette dynamique positive va de pair avec les nombreuses arrivées estivales. Notamment celle de Lucas Fassin, arrivé en provenance de la SRU Verviers, avec huit autres ex-Skillmen. "On a retrouvé notre coach qui avait été viré de la SRU. Nous formons un bon groupe d’amis. On travaille bien à l’entraînement et nous sommes tous prêts physiquement", explique Lucas Fassin qui s’est bien intégré dans le vestiaire des Bleu et Noir. "J’ai raté la première semaine d’entraînement mais dès que je suis rentré, on m’a directement bien intégré. On a quelques leaders, un bon capitaine et des joueurs d’expérience qui peuvent cadrer les jeunes joueurs", confie-t-il sans cacher les ambitions de l’Union Limbourg. "On vise le haut du classement, voire le titre si possible. On veut évoluer en P3 la saison prochaine", déclare-t-il.

L’attaquant formé à l’Entente Stembertoise, avant de connaître la SRU Verviers, était satisfait de la prestation de son nouveau club ce dimanche face à ses anciennes couleurs. "On s’est fait un peu peur au début. On s’est mis trop de pression. On aurait pu facilement marquer plus tôt. On est rentré aux vestiaires à la mi-temps. Le coach (NDLR: Cédric Flon) nous a calmé et puis on a pu dérouler", retrace le Verviétois de 23 ans qui marque comme il respire.

Deux doublés en deux matches

Lucas Fassin a en effet déjà inscrit quatre buts en deux matches, dont un doublé ce dimanche contre la SRU Verviers. "C’est satisfaisant dans le sens où c’est notre ancien club. On a toujours envie de se montrer. Et puis on voulait offrir symboliquement cette victoire à notre coach", termine-t-il.