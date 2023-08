Bastien Hungs bientôt recruté par la NASA ? Découvrez sa fusée des 35 mètres dans le but de Knokke (vidéo)

La Calamine n’a pas pu poursuivre sa route en Coupe de Belgique. Les Frontaliers se sont inclinés 2-1 du côté de Knokke ce dimanche. Mais les gars de Kelmis ont tout de même livré une prestation honorable. Et, surtout, on parle de Kelmis sur les réseaux sociaux grâce à l’incroyable but inscrit par Bastien Hungs.