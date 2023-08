Ster-Francorchamps a pu compter sur son banc pour se sortir du piège de Trooz

De retour des vestiaires, le même Thelen a la balle de break au bout des pieds mais il perd son duel avec Janssen. Dans la foulée, Cavallaro se trouve dans la même situation et ne laisse pas passer sa chance (2-2). Trooz pense avoir fait le plus difficile mais le coach sterlain sort alors ses jokers. À peine monté au jeu, Domken y va d’une superbe frappe pour faire tourner définitivement la partie (2-3).

"Ce n’est jamais évident de se retrouver sur le banc mais les gars ont montré une belle mentalité et apporté un plus", explique le T1 Pascal Collin. "Prenez Benjamin Delhez, il revient à Trooz et ne commence pas. Je me mets à sa place et comprends qu’il ne soit pas content. Mais il a montré son niveau une fois une fois monté au jeu."

Si Trooz tente de réagir, ce sont les visiteurs qui se montrent encore dangereux par Gilis (65e) et Thelen (87e). Et c’est dans les arrêts de jeu que Sow, parfaitement servi par Delhez, s’en va faire le break (2-4).

"On n’a pas encore vu un grand Ster mais on a les trois points", enchaîne l’ancien mentor de Melen. "Trooz a réalisé un gros match collectif et leurs reconversions nous ont fait mal. Ils n’ont peut-être pas beaucoup d’occasions en seconde période mais bien une grosse maîtrise au milieu du jeu. On a alors retravaillé avec des reconversions rapides et on a tué la rencontre là-dessus. Je sens les gars fatigués et c’est tout à fait normal après notre début de saison. Je viens de les féliciter pour leur débauche d’énergie dans ce match difficile."

Trooz 2 – Ster-Francorchamps 4

Arbitre: M. Addai

Cartes jaunes: Larondelle, Lavaccara, Kukanana ; Chandelle, Restiglian

Buts: Sow (0-1, 2e), Stancher (1-1, 34e), Thelen sur pen (1-2, 44e), Cavallaro (2-2, 54e), Domken (2-3, 60e), Sow (2-4, 91e)

TROOZ: Janssen, Ettichi (68e Bousetta), Campolini, Kukanana (68e La Rocca), Fassotte, Cavallaro, Fuentes (59e Durtka), Lavaccara (56e Deffet), Larondelle, Astorino, Stancher

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Chandelle (46e Raskin), Calisgan (56e Domken), Thelen, Gilis, Rentmeister (91e Wangermez), Karatas, Haydan, Restiglian (65e Delhez), Sow