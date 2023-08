Buts: Koonen (0-1, 14e), M. Bruyère sur pen. (1-1, 77e)

Carte rouge à Lontzen: Koonen (72e, 2cj.)

"Nous avons tenté de développer notre jeu au sol tandis que Lontzen misait sur la contre-attaque, analysait Bruno Herman, le T1 sartois. Le nul est logique, menés au score, nous avons dû cravacher pour l’obtenir."

"J’ai senti moins de stress que la semaine passée, nous sommes mieux rentrés dans le match, expliquait Danny Deraideux, le coach de Lontzen. Nous aurions sans doute mérité la victoire mais on se contente de ce partage après avoir évolué à 10 durant les vingt dernières minutes."

FC Eupen B 1 – Elsaute B 6

Buts: Lejeune (0-1, 4e), Di Nicolas (0-2, 7e ; 0-3, 10e ; 0-4, 12e et 0-5, 66e), Defawes (0-6, 79e), M. Kauth sur pen. (1-6, 81e)

"Trop de joueurs étaient complètement à l’ouest et nous avons encaissé 4 fois en 12 minutes, pestait Ben Lousberg, le tacticien eupenois. On ne boxait tout simplement pas dans la même catégorie que les Elsautois. Il nous reste du boulot, nous devons garder le moral."

"Nous avons su parfaitement exploiter nos forces et les faiblesses de l’adversaire tout en étant, une fois n’est pas coutume, efficaces dans les 16 mètres adverses, se félicitait Dejan Botic, le coach elsautois. Le plan de jeu prévu a fonctionné à 95%, ce genre de chose n’arrive normalement jamais."

Jalhay 2 – Walhorn 3

Buts: S. Colinet sur pen. (1-0, 15e), Schrayen (2-0, 61e), Laschet (2-1, 69e), Ordonez (2-2, 75e), Musovic (2-3, 77e)

"Nous étions vraiment bien dans le match jusqu’à la sortie sur blessure de Dessaucy, racontait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. Avec un peu de chance, on plante le 2-0 mais nous étions désorganisés. On a alors paniqué, trop reculé et nous avons pris 3 buts en 9 minutes."

"C’était très équilibré jusqu’au 2-0, cela devenait très compliqué pour nous, analysait René Teller qui officiait sur le banc de Walhorn en l’absence de Stefano Francini. On a alors opéré quelques changements et le 2-1 a fait tourner ce match. Jalhay était fatigué et nous avons fait la différence."

Oudler 5 – Elsenborn 3

Buts: Coumont (1-0, 6e), Meyer (2-0, 20e), Pint (3-0, 33e), Coumont (4-0, 60e et 5-0, 76e), Y. Heinen (5-1, 79e), Scholl (5-2, 84e), Wattler (5-3, 89e)

"Nous avons travaillé pour réaliser ce bon départ et nous le méritons, se réjouissait Manuel Mutsch, le coach du Rapid. Il faut encore bosser car on ne pourra réellement parler de très bons débuts qu’après 5 ou 6 matches."

"Quelle contre-performance, lâchait Andy Malmendier, le T1 d’Elsenborn. Nous avons manqué de tout ce qui est important et surtout d’envie. Nous aurions même pu prendre plus de buts, je suis dégoûté."

Goé 2 – Spa 2

Buts: K. Lepaon (1-0, 29e), A. Busch (1-1, 41e), Jon. Heindrichs (1-2, 61e), Alario (2-2, 90e+2)

"S’il devait y avoir un vainqueur, c’était Spa, avouait Thierry Polis, le T1 des Loups. Nous n’avons rien lâché et nous avons eu le petit brin de chance pour égaliser en fin de match. C’est un bon point pour le moral mais il nous reste beaucoup de travail."

"Le 1-1 de la pause était logique, lançait Michel Henrotte, le mentor spadois. Nous marquons un très joli 2e but et nous sommes frustrés de prendre le 2-2 d’un angle complètement improbable à la dernière minute. Ce partage reste positif, nous sommes en progression."

Waim.-Faym. 2 – Hombourg B 0

Buts: Doucene (1-0, 35e), T. Van De Sande (2-0, 68e)

"Nous avons obtenu pas mal d’occasions mais il a fallu un superbe coup-franc de Doucene pour faire le 1-0, racontait Arnaud Barth, le coach de Waimes-Faymonville. Nous avons ensuite un peu"forcé"notre jeu pour finalement inscrire le 2-0."

"Je suis très fier de la mentalité affichée par mes gars, notait Olivier Beckers, le T1 hombourgeois. Avec cet engagement et ce respect des consignes, nous aurions peut-être mérité un petit point face à un adversaire qui nous était sans doute supérieur."

Xhoffraix 3 – Saint-Vith 1

Buts: Hansen (0-1, 7e), Drouguet (1-1, 22e), Lo. Giet (1-2, 47e), Martin (3-1, 48e)

"Saint-Vith n’était dangereux que sur corner et c’est comme ça qu’on prend le 0-1, expliquait Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. Nous étions pourtant mieux qu’eux dans ce match et nous avons égalisé. Au retour des vestiaires, on plante deux buts en 3 minutes, la différence était faite."

"Dans l’ensemble, Xhoffraix mérite sa victoire, reconnaissait Manu Klauser, à la tête de Saint-Vith en l’absence de Tommy Chiragarhula, parti en Autriche. Nos adversaires nous étaient supérieurs dans tous les secteurs du jeu, il faut pouvoir tirer les leçons de cette défaite afin de nous améliorer pour la suite de la saison."