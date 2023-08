Buts: Heinen (1-0, 47e), Hanf (2-0, 60e), Gennen (3-0, 70e), Elsen (4-0, 75e)

"Avec cette nouvelle victoire, notre départ est excellent mais il faut rester bien calme", glisse le mentor de Weywertz Steve Paquay. "La rentrée de Maxime Heinen à la pause a fait la différence et on a alors élevé notre niveau."

"En première mi-temps, on n’a pas mal joué et on a même touché le piquet", analyse le T1 des 600 Patrick Courtois. "Après la pause, on est remonté sur le terrain sans concentration et sans détermination."

Emmels 0 – Amblève 0

"Après une première période où l’adversaire a eu quelques opportunités, on a réussi à équilibrer les échanges. On a même pris l’ascendant en fin de partie", commente le coach d’Emmels Thierry Bury.

"Au vu du nombre d’occasions avant la pause, on doit clairement être déçu", glisse le technicien amelois Robin Demarteau. "Et quand on ne marque pas, on s’expose inévitablement par la suite."

Heusy 3 – Lambermont-Rechain 2

Buts: R. Lejeune (1-0, 15e), Qualizza (2-0, 44e), Moll (2-1, 52e), G. Crits (2-2, 82e), Van Acker (3-2, 91e)

"C’est le match le plus ennuyant depuis que je suis coach", lâche Jessy Dionisio (Heusy). "Je me suis fait ch… toute l’après-midi. On a laissé Rechain revenir dedans alors que ce match devait être fini. On a deux grosses occasions pour faire 3-0."

"En première mi-temps, nous n’étions pas dans le match", regrette son homologue Quentin Slupik. "Il y avait un manque d’envie et d’intensité. On a ensuite eu une réaction et la pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre."

Xhoris 4 – Trois-Ponts 0

Buts: Carvahlo (1-0, 32e), Clemens (2-0, 58e), Mack (3-0, 87e), Vieira (4-0, 87e)

"Nous sommes tombés contre une bonne équipe", reconnaît l’entraîneur tripontain Miguel Ruiz-Marin. "Nous n’étions pas bien dedans avant la pause et on a alors changé notre dispositif. Ça a bien marché jusqu’au second but qui nous a coupé les jambes."

Rocherath 2 – Andrimont 2

Buts: Nagui (0-1, 50e), Bongard (1-1, 65e), Marlet (2-1, 76e), Kambembo (2-2, 85e)

Carte rouge à Rocherath: Maréchal (60e, directe)

"Contre une équipe qui jouait très bas, on a eu difficile de trouver des solutions. À dix, on était mieux et on a encore touché trois fois les montants", avance le tacticien de Rocherath Stefan Bongard.

"Avant la pause, le match était assez fermé. Bizarrement, Rocherath a nettement mieux joué une fois réduit à dix. De notre côté, on a eu un peu peur de jouer", commente le mentor andrimontois Manu Ruiz-Marin.

Stade Verviétois B 4 – Honsfeld 0

Buts: Fdhili (1-0, 33e), Mo. Camara (2-0, 53e), Abid (3-0, 88e), Hashimi (4-0, 90e)

"Victoire plus difficile qu’il n’y paraît", avoue le coach verviétois Gabriel De Luca. "Honsfeld nous a fait déjouer toute la première mi-temps. À 1-0, mon gardien sauve un gros ballon qui aurait pu modifier la suite de la partie."

"On était en effet très bien avant la pause et on devait mener au score", enchaîne son vis-à-vis Pascal Jost. "Finalement, on s’est rendu nous-mêmes la vie difficile en offrant trois des quatre buts."

Sprimont B 2 – Recht 3

Buts: Heindrichs (0-1, 6e), Geelen (0-2, 25e), Nito (0-3, 38e), Itoua (1-3, 59e), Sauveur (2-3, 86e)

Carte rouge à Sprimont B: Gashi (2j, 72e)

"On est passé à côté de notre première période. Avec cette défaite, les jeunes retombent les pieds sur terre", glisse le T1 sprimontois Faustino Garcia.

"Alors que ce match doit être terminé, on se fait à nouveau peur. Pour l’instant, on commet trop d’erreurs qui relancent l’autre équipe. Mais c’est la victoire qui compte et il faut retenir le positif", dixit le technicien rechtois Jérôme Stark.

Ferrières 5 – Butgenbach 1

Buts: Bourard (1-0, 8e), Gallina (2-0, 30e), Soumahoro (3-0, 57e ; 3-1 csc, 65e), Bouchtibi (4-1, 67e), Salamone (5-1, 80e)

"Sur les 90 minutes, la défaite est logique. On a quand même eu quelques moments où le match pouvait tourner pour nous", note l’entraîneur de Butgenbach Ludek Mach.

Du côté de Ferrières, malgré un probant 6 sur 6, le mentor David Pirnay se veut prudent: "Ce n’est que le début et on a encore beaucoup de travail. La P2C est une série compliquée."