"Nous ne retrouvons pas notre foot": Stavelot battu à 11 contre 10 par Melen (photos et vidéo)

Le marquoir aurait pu se débloquer en faveur des visiteurs assez tôt dans la partie: après 10 minutes seulement, Thys stoppait un penalty envoyé par Henke, le capitaine soumagnard. Jusqu’à la pause, l’autre moment "fort" n’était malheureusement que la pause fraîcheur sifflée par l’arbitre luxembourgeois Daniel Mateus.

©EDA AV

Après les oranges, l’iconique portier "Jo" Labarbe (55 ans) s’employait sur un corner local alors que son équipier Luga tentait plus tard sa chance, en vain grâce à Thys. Les réelles occasions étaient peu nombreuses et la carte rouge brandie à Gonera (pour deux jaunes) à la 62e n’ouvrait absolument pas plus les échanges.

"Aucune différence"

Sans idée, Stavelot, privé de Troch (blessé), voyait Melen continuer de jouer les coups à fond. Bonne idée: à la 82e, le jeune Habrand (sur le banc contre Trooz la semaine précédente) était à la réception d’un centre au petit rectangle pour planter le 0-1, unique rose du match. "Je suis vraiment content pour le gamin. Il a clairement marqué des points ce dimanche, même en dehors de son but", s’enthousiasme son entraîneur Santo Ventura, dont les troupes géraient ensuite bien les événements jusqu’au coup de sifflet final. De leur côté pas apparu "révoltés" par l’ouverture du score d’un opposant en infériorité numérique, les Blancs Moussis avaient le masque au moment de rentrer au vestiaire – Thys refusant d’ailleurs de répondre à nos questions.

"Nous devions changer d’état d’esprit après la semaine dernière (NDLR: défaite 0-1 devant Trooz) et ça a été fait. Après la carte rouge, mes joueurs ont décuplé leur envie. Cette victoire nous soulage", soufflait Santo Ventura.

De son côté, Julien Godard n’affichait pas le rictus des grands jours. "Cette fois, nous ne méritons vraiment pas mieux. Une fois à un de plus, il n’y a eu aucune différence. Certains ne prenaient pas leurs responsabilités. Face à une équipe qui ne montrait pas non plus des choses incroyables…"

©EDA AV

Stavelot 0 – Melen 1

Arbitre: M. Mateus (Lux).

Cartes jaunes: Guillen-Gonsalez, Machu, Rodriguez Gonzalez, Denooz.

Carte rouge à Melen: Gonera (2 j., 62e).

But: Habrand (0-1, 82e).

STAVELOT: Thys, Peso, Colin (76e Boucha), Lukoki, De Smet, Brissinck, Guillen-Gonzalez, Nemes, Gillet, Corbesier (82e Machu), Glogov (72e Giuliano).

MELEN: Labarbe, Bemelmans (73e Pinte), Gonera, Ndofunsu, Henke, El Boussetaoui, Rodriguez Gonzalez, Maruccio, Mascolo (55e Gino), Touri (70e Denooz), Habrand (85e Mukendi Kalala).