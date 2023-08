Malmundaria - Hannut (4-2): "On a pris une belle leçon d'efficacité ce samedi soir..."

Oui, Malmedy a ouvert la marque face à Hannut après seulement 7 minutes via Rauw ce samedi soir. Oui, c’était même 2-0 à la pause suite au but de Schwontzen (39e), mais non: les Malmédiens n’étaient pas dominateurs lors de ce premier acte. "Je me suis d’ailleurs énervé à la mi-temps car on jouait avec le frein à main" dixit Selahattin Deniz, le T1 des Dragons. Particulièrement efficace, l’équipe locale fait preuve d’une insolente efficacité et, au milieu d’un deuxième acte "plus équilibré", pense avoir fait le plus dur après le doublé de Crosset (4-0). "Puis je fais tourner, c’est logique. Mais il y a un relâchement dans l’équipe, alors qu’on joue à 11 contre 10 (NDLR: Geuns est logiquement exclu pour une faute sur Nijhof qui filait vers le but)." Le Hannut de Jofray Hella réagit via Jamar et Charlier (4-2), mais la double réduction du score s’avère trop tardive. "On a été cueillis à froid avec ce 1-0 sur coup-franc d’entrée de jeu. Mes gars ont eu le mérite de ne rien lâcher, même à dix et même à 4-0, mais on a pris une leçon d’efficacité ce samedi soir, même si on a livré une bonne prestation" concluait le T1 hannutois.