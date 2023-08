Le Stade Verviétois crée l’exploit au bout du suspense en Coupe de Belgique: "Le championnat attendra"

Pas favoris sur papier face à leurs hôtes évoluant en Nationale 1, ce sont les joueurs du nouveau club fusionné verviétois qui écrivent déjà leurs noms à son palmarès en rejoignant le 5e tour de la Coupe de Belgique. Face aux Flamands, les visiteurs sont bien organisés et ne laissent aucune possibilité à leurs adversaires, malgré une division de différence. "On a passé un bon moment, c’était un beau match à voir. Les manquements des dernières semaines ont été gommés et les gars ont répondu présents avec beaucoup de générosité dans les courses", confie Guillaume Legros, l’adjoint du Stade Verviétois. "Le seul petit bémol, c’est qu’on ne s’est pas créé assez d’occasions franches", enchaine-t-il.

À la 75e, Cappellen hérite d’un penalty, que Kil transforme pour donner l’avantage aux siens (1-0). Mais à trois minutes du terme, les locaux ont l’opportunité d’égaliser sur penalty, et c’est Julien Demarteau qui se charge de répondre (1-1). Le score n’évolue pas durant les prolongations et c’est à la séance de tirs au but que le Stade Verviétois se qualifie (6-7). "Les joueurs ont prouvé qu’ils sont bien puisque personne n’a loupé sa frappe à la loterie des tirs au but. Le championnat attendra une semaine de plus, le groupe l’a mérité", conclut Guillaume Legros.

Au prochain tour, dimanche prochain, le Stade Verviétois accueillera le Crossing Schaerbeek (D3 ACFF A).

Cappellen 1 – Stade Verviétois 1 (t.a.b. 6-7)

Arbitre: M. Calluy.

Cartes jaunes: Van Zantvoort, Kesteleyn ; Clerbois, Mara, Courail, Muaremi.

Buts: Kil sur pen. (1-0, 75e), Demarteau sur pen. (1-1, 87e).

CAPPELLEN: Joossens, Somers, De Kuyffer, Nöstlinger (100e Njengo Mandeng), Van Zantvoort, El Madani (80e Diawara), Kesteleyn (72e Littel), Kil, Antonio (80e Ristovic), Nzila-Goma (61e Lemaire), Abaz (61e Tshimanga).

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Ceylan, Clerbois, Mara, Vaccaro, Manfredi (78e Muaremi), Fransolet, Giargiana (81e Courail), Demarteau, Akdim (90e Deflandre), Ganji (118e Palm).