Le FC Eupen et Jérémy Bong font parler l’expérience, Sart retombe les pieds sur terre

"Jusque-là, les deux équipes se neutralisaient, personne ne prenait réellement le desssus, expliquait Olivier Laffineur, le mentor sartois. A la théorie, nous avions rappelé que Jérémy Bong obtenait facilement des penalties mais on s’est fait avoir par l’attaquant eupenois."

Bong poussait Vandeberg à la faute et c’est Krafft qui se chargeait de transformer la sentence (0-1).

"Une fois menés au score, des tensions sont apparues, regrettait Olivier Laffineur. C’est dommage car c’est dans ces moments compliqués qu’il faut se montrer solidaire."

Juste avant la pause, les Eupenois enfoncent même le clou via Jérémy Bong (qui venait de toucher le poteau) d’un splendide lobe depuis le rond central (0-2).

Après les oranges (et deux changements opérés par le coach Laffineur), les Sartois tenteront bien de revenir au score mais Dufour manquera le cadre tandis que Meessen verra sa reprise de volée terminer sur le poteau.

"Il y a eu une réaction, j’ai vu plus de saine agressivité, positivait Olivier Laffineur. Le 1-2 aurait pu les faire douter mais il n’est jamais tombé malgré plusieurs opportunités. Il y avait de la place pour faire mieux face à ce FC Eupen qui a également eu des opportunités en contre après la pause."

Dans le vestiaire eupenois, c’était la joie après ce premier succès de la saison.

"Cela fait du bien, avouait Patrick Kriescher, le tacticien germanophone. Nous aurions pu mener de plus de deux buts à la mi-temps et nous avons bien contrôlé ce match par la suite même s’il y a eu des occasions des deux côtés. Malgré la forte chaleur, mes gars les plus expérimentés ont fait la différence. Mention aussi à Joao Kupper qui était titularisé pour la première fois et qui a très bien fait son boulot. Certains vont faire le retour, les places seront de plus en plus chères, ce sera aux coaches de prendre les bonnes décisions."

Sart 0 – FC Eupen 2

Arbitre: M. De Coune.

Cartes jaunes: Meessen ; Schins, Kudura.

Buts: Krafft sur pen. (0-1, 29e), Bong (0-2, 45e+1)

SART: Speder, Offerman, Meessen, Dufour (85e Counotte), Keller, Depresseux (80e Stolsem), Vandeberg (46e Siffert), Evrard, Colin, Léonard (46e Heindrichs), Grosjean.

FC EUPEN: Pelzer, Kupper, Tonkovic, Vanaschen, Bong (90e+1 Nzuzi), Krafft (66e Colle), Schins, Mennicken, Benlahbib (86e Pohlen), Neumann (71e Islamovic), Kudura.