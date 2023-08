4 buts en 10 minutes

En seconde période, l’Union Limbourg se remet directement dans le match. Des tirs de Lucas Fassin et Yassin Onder heurtent le poteau de Daryl Levaux. La SRU ne résistera plus longtemps. À la 57ème, un centre de Yassin Onder sert idéalement Tyrone Erkens qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0). Trois minutes plus tard, Erkens se mue en passeur pour Lucas Fassin qui ne manque pas d’alourdir la marque (2-0).

L’ex-joueur de la SRU ne se s’arrêtera pas là puisqu’à la 64ème, il se lance dans un solo où il évite deux hommes pour tromper Daryl Levaux (3-0). 180 secondes plus tard, Onder est une fois de plus le donneur d’assist pour Logan Bolmain qui crucifie la SRU. 4-0, le score n’évoluera plus.

La SRU Verviers a tenu une mi-temps à l'Union Limbourg : "On a craqué physiquement" (photos)

Dix minutes auront suffi à L’Union Limbourg pour marquer quatre buts. "On avait un schéma qui fonctionnait bien en première mi-temps. Ensuite, on a craqué physiquement mais on n’a pas à rougir de notre prestation", déclare Marc Ansion, le coach de la SRU Verviers. Son homologue, Cédric Flon, ne cachait pas sa joie après le match. "On a été supérieur du début à la fin. Le score aurait même pu être plus lourd", lâche l’ex-coach de la SRU heureux de la victoire face à son ancien club. "C’est un sentiment particulier de retrouver ses anciennes couleurs mais j’avais à cœur de gagner ce match", termine Cédric Flon.

Union Limbourg - SRU Verviers 4-0

Arbitre: M. Vandermeulen

Cartes jaunes: Hendrick, Raschica (53e), Bolmain (54e), Crahay (88e)

Buts: Erkens (1-0, 57), Fassin (2-0, 60e), Fassin (3-0, 64e), Bolmain (4-0, 67e)

UNION LIMBOURG : D. Sabella, Dupret (Onder, 45e), Pirnay, Mathieu, Bolmain, Erkens (Dehesselles, 75e), Leso, Petit (Noerdinger, 70e), Demoulin, Fassin, Dobbronz (Crahay, 70e)

SRU VERVIERS: Levaux, Hendrick, Boland (Asri, 30e), Raschica, Akdim, Aelens, Ezzaari, Gilles, El Mjidi (M. Sabella,), Quinta (Guarisio, 56e), Dioual