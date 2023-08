Car à ce moment-là, le temps réglementaire touchait à sa fin et les Miniers menaient de deux buts. En effet, Calogero Esposito avait habilement profité des failles laissées par la défense verviétoise pour s’offrir un triplé en première période. Et même si Moukrime avait inscrit un but qui permettait à ses coéquipiers de continuer à y croire, on sentait le 4-1 plus proche de tomber que le 3-2 (sans même parler du 3-3) "Lambermont jouait assez haut mais sans être très dangereux", analysait le coach local Thibaut Muylkens. "De notre côté, on doit tuer le match mais on n’y parvient pas" poursuivait-il en faisant référence au quadruplé refusé à Esposito pour une faute qui semblait très légère, ou encore au face-à-face manqué par Dakir à dix minutes du terme. "Je m’interroge aussi sur le fait du jouer 53 minutes en seconde période sans qu’il y ait vraiment eu de grosses interruptions, ce qui nous a finalement coûté deux points. Je suis déçu pour mes joueurs qui livraient une prestation très positive jusqu’à dix secondes de la fin."

Incroyable fin de match, Lambermont-Rechain B remonte deux buts dans les arrêts de jeu (photos)

"La Minerie était très bien en place"

Pas assez tueurs devant, les Minerois se montraient trop naïfs lors des (trop) longues minutes de temps additionnel données par l’arbitre. Le jeune Kallo, auteur d’une très bonne montée, réduisait ainsi l’écart à la 93e avant d’offrir in extremis un point aux airs de victoire à son équipe lors de la 98e et dernière minute de jeu. "Aujourd’hui, La Minerie était très bien en place, nous un peu moins", jugeait le mentor verviétois Kevin Cremers. "Le gros point positif, c’est évidemment d’avoir su réagir pour aller arracher ce point en toute fin de match."

Minerois B 3 – Lambermont-Rechain B 3

Arbitre: M. Staikos

Cartes jaunes: Toussaint, Longaretti, Anounou, Plunus

Buts: C. Esposito (1-0, 6e ; 2-0, 8e), Moukrime (2-1, 16e), C. Esposito (3-1, 40e), Kallo (3-2, 90e+3 ; 3-3, 90e+8)

LA MINERIE B: Velghe, Baguette (86e Pelsser), Ernst, Demez (55e Alvarez), Toussaint, Remont (46e Dakir), Longaretti (41e Anounou), Plunus, Wadeleux, A. Esposito, C. Esposito

LAMBERMONT-RECHAIN B: Brixhe, La Mantia, Ermis, Sahibi, Smets, Maknoun, Moukrime (46e Kallo), Makombo (68e Lembaraa), Kherchouch (86e Nzolameso), A. Ayvazoglu, Thébaut (79e El Hajjaji)