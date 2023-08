Eupen met son ex-coach Edward Still en mauvaise posture: les Pandas s'imposent à Courtrai

Malgré les deux alertes d’Avenatti en début de match et un penalty étrangement refusé (malgré le VAR) sur une faute pourtant claire sur Nuhu, les deux équipes se neutralisaient lors du premier acte.

C’est en deuxième période que tout basculait. Le Soumagnard Magnée, côté droit, s’appuyait sur Nuhu qui lui rendait le cuir dans le rectangle. Gary Magnée enroulait, pied gauche, et signait le 0-1 (56e). Juste avant l’heure de jeu le jeune Amadou Keita (préféré à Jérôme Déom en l’absence de Möhwald, blessé) s’appuyait sur Nuhu. Le Ghanéen tentait la talonnade et le geste isolait Keita, qui se chargeait du 0-2 sans trembler.

On pensait alors aller tranquillement vers un succès des Pandas et une quatrième déroute de rang pour l’équipe d’Edward Still, l’ex-coach d’Eupen aujourd’hui à Courtrai.

Mais Kadri, qui profitait d’une glissade de Lambert pour s’infiltrer, relançait l’intérêt de la soirée aux Éperons d’or, en trompant Slonina (1-2, 64e).

L’AS, où le nouveau venu Finnbogasson n’a rien montré (alors que sa titularisation envoyait le besogneux Charles-Cook sur le banc), devait alors tenir 20 minutes. Ça chauffait via l’Uruguayen Avenatti, qui heurtait le poteau (72e) mais Slonina et l’Alliance tenaient bon malgré la tension et la nervosité ambiantes. Jérôme Déom allait même s’offrir le 1-3 final dans les arrêts de jeu, parfaitement servi par Charles-Cook.

Avec ce succès capital, Eupen compte 7 points (sur 12 possibles), soit un joli départ avant de recevoir OHL samedi prochain. À Courtrai (4 matches, 0 point) Edward Still se (re)trouve déjà dans une position très délicate. C’est le moins que l’on puisse écrire avant le duel entre le KVK et le Standard.

Courtrai 1 – Eupen 3

Arbitre: M. Denil

Cartes rouges:Avenatti (90e+8, directe)

Cartes jaunes: Wasinski, Malinov, Mehssatou ; Paeshuyse, Keita., Kral, Slonina

Buts: Magnée (0-1, 56e), Keita (0-2, 60e), Kadri (1-2, 64e), Déom (1-3, 90e+11)

COURTRAI: Vandenberghe, De Neve, Wasinski, Silva (85e Atemona), Ambrose (46e Davies), Audoor (59e Malinov), Sissako (59e Bruno), Mehssatou, Kadri, Mbayo, Avenatti.

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Van Genechten, Baiye, Lambert, Keita (73e Déom), Magnée (63e Alloh), Nuhu (73e Charles-Cook), Finnbogason (90e+1 Kral).