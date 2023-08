Coupe de Belgique: La Calamine plie en toute fin de rencontre à Knokke

Malgré tout, alors qu’on joue la 20e, les visiteurs se font surprendre sur un corner et Knokke prend l’avance (1-0). Les locaux sont euphoriques mais ce n’est que de courte durée.

En effet, trois minutes plus tard, Bastien Hungs décoche un coup-franc, dont lui seul a le secret, en pleine lucarne et ce, d’une distance de 40 mètres (1-1). S’en suit une nette domination des pensionnaires de Nationale 1 mais les Germanophones font mieux que résister. Jusqu’à la 89e, lorsqu’un joueur de Knokke s’écroule dans la surface et que l’arbitre désigne le point de penalty. Le capitaine de Knokke se charge de la conversion (2-1) et entérine l’élimination de La Calamine en Coupe de Belgique. "Je suis content du contenu car on a mené la vie dure à une formation qui nous est supérieure. Des prolongations auraient pu entrainer des blessures, donc soyons satisfaits de notre parcours", constate Alex Digregorio.

Knokke 2 – La Calamine 1

Arbitre: M. Vitse.

Carte jaune: Gilon.

Buts: Schoonbaert (1-0, 20e), Hungs (1-1, 23e), Vanraefelghem (2-1 sur pen., 89e).

KNOKKE: Goblet, Vanraefelghem, Schoonbaert, Pierre, Jalloh, Prudhomme, Addo, Pieters, Buysse, Mbye, De Poorter.

LA CALAMINE: Mignon, Seewald, Libert, Hungs, Mollers, Krhlanko, Cornet, Lazzari, Thielen, Mauclet (88e Hamoir), Gilon (82e Roex).