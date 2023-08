Battice arrache un point inespéré dans les derniers instants du derby à La Minerie, en P2B (photos)

À la demi-heure, ainsi qu’à la 40e, deux corner sont récupérés par le défenseur visité Gilles Bemelmans qui donne l’avance aux Minerois à la pause. "C’est peut-être une erreur, mais c’est moi qui aie demandé cette pause boisson. On était complètement amorphe. On les a remis dans le match avec des cadeaux", soupire le mentor batticien Benjamin Marechal.

La seconde période est toujours à l’actif des Rouges de Thimister qui contrôlent le ballon et vont même inscrire le 3-1 par l’inévitable Marvin Van Melsen qui reprend un beau centre de Corentin Plom (66e). On ne voit vraiment pas comment la victoire peut échapper aux hommes de Gino Piol, et pourtant ! À cinq minutes de la fin, un long ballon arrive sur la tête de Jaali Kabangu (hors-jeu ?) dépose de la tête le ballon dans le but de Delcour.

L’espoir Minerois essaie contenir les assauts batticiens, mais un nouveau coup franc d’Eladio Ramirez traverse la surface de réparation et rebondit calmement dans le but de Thomas Debante (90e+1). 3-3 sera le score final d’un beau derby du Plateau.

"Servir de leçon"

"Quand on mène 3-1 à cinq minutes de la fin, tu ne peux jamais perdre des points. Cela doit nous servir de leçon pour l’avenir. On est au début de saison et on grandit petit à petit. On perd vraiment deux points aujourd’hui", peste le coach minerois Gino Piol.

Dans le camp batticien, c’est un soulagement dans le chef de Benjamin Marechal. "À la place de l’entraîneur adverse, je serai frustré, mais de mon côté, je dois souligner le caractère de mon équipe pour aller chercher ce point inespéré."

Espoirs Minerois 3 – Battice 3

Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Ballois, J. Gaillard ; Mosca, Rexhepi, Renard, Ciammaglichella, Sutera, Smets.

Buts: Ramirez (0-1, 14e), Bemelmans (1-1, 31e ; 2-1, 40e), Van Melsen (3-1, 66e), Kabangu (3-2, 84e), Ramirez (3-3, 90+1).

ESPOIR MINEROIS: Debante, Ballois, Bemelmans, J. Gaillard, Frere, B. Thomsin (77e J. Thomsin), Colling, G. Gaillard (83e Perée), Plom, Reale, Van Melsen (71e Binet).

BATTICE: Delcour, Van Hoof, Ciammaglichella, Winandts (75e Spits), Renard, Mosca (57e Sutera), Ramirez, Vandermeer (60e Labyad), Janssen (71e Smets), Rexhepui, Kabangu.