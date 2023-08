"Ne nous mettons pas de pression inutile", souhaite Nicolas Nemes (Stavelot) avant de jouer Melen

Victime d’une fracture du péroné en décembre 2022, Nicolas Nemes est de retour sur les terrains. Lors du déplacement à Flémalle la semaine passée (3-3), il était sur la banquette avant de monter pour la dernière demi-heure. "Je suis content de reprendre, je me sens plutôt bien, j’ai beaucoup travaillé pour revenir. Mon but maintenant est d’accumuler du temps de jeu, éviter les blessures et profiter de la série", nous dit-il.