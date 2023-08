L’AS Eupen a engagé l’international islandais Alfred Finnbogason comme nouvel avant-centre. Le joueur offensif de 34 ans quitte le Lyngby BK, club de première division danoise, pour rejoindre l’AS Eupen. Dans le championnat danois actuel, Alfred Finnbogason a été aligné lors des 4 matchs, marquant deux buts et donnant une passe décisive. Ce vendredi, il a signé un contrat de deux ans avec l’AS Eupen, jusqu’au 30 juin 2025.

Alfred Finnbogason est né le 1er février 1989 à Reykjavik et a d’abord été un footballeur professionnel performant en Islande. Avec Breidablik Kópavogur, il a remporté la coupe en 2009, le championnat national en 2010 et a terminé meilleur buteur de la première division.

En janvier 2011, il a rejoint le KSC Lokeren et a remporté la coupe de Belgique en 2012. D’autres étapes réussies de sa carrière ont été Helsinborgs IF (2012 – victoire à la Supercoupe de Suède), SC Heerenveen (2013-2014 – meilleur buteur de la Superdivisie aux Pays-Bas), Olympiakos Le Pirée (2016 – champion de Grèce) et FC Augsburg (2016 à 2022 – 122 matchs en 1ère Bundesliga et 39 buts).

Le nouveau joueur de l’AS Eupen est international islandais depuis 2010 et a disputé 67 matchs internationaux jusqu’à présent. Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, il a marqué le premier but islandais lors d’une Coupe du monde contre l’Argentine (1-1). En juin 2023, il a encore disputé, en tant qu’international actuel, les matchs de qualification pour l’Euro 2024 contre la Slovaquie et le Portugal et y a marqué un but.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen: "L’objectif de notre planification pour la nouvelle saison était de renforcer l’axe central avec des joueurs expérimentés. Les critères importants de nos décisions à cet égard étaient la volonté, la qualité et le caractère. C’est précisément à ce profil que correspond Alfred Finnbogason, qui tient désormais à faire ses preuves en Jupiler Pro League. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Alfred Finnbogason et lui souhaitons beaucoup de succès également à la KAS Eupen."