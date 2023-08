Teddy Alloh de retour pour les retrouvailles d'Eupen avec Edward Still et Courtrai: "Ne pas se dire que ce sera facile!"

"On reste sur un match contre le Club de Bruges qui était compliqué. On ne s’attendait pas à subir une défaite sur un tel score (NDLR: 0-5)" dixit Teddy Alloh, le gaucher d’Eupen (4 points sur 9) qui a signé son retour aux affaires en montant au jeu face aux Brugeois. Le Parisien revient d’une blessure qui a retardé son début de compétition. "Je souffrais d’une lésion au ménisque. Mais là c’est bon: je suis à 100%" affirme-t-il. Une bonne nouvelle pour Florian Kohfeldt, l’entraîneur de l’AS, qui dispose enfin d’un véritable ailier vif et rapide pour évoluer sur le côté gauche, soit là où Van Genechten dépanne pour le moment. "Pendant la préparation, ça se passait bien pour moi. Je sens que j’ai la confiance du coach mais c’est à moi de travailler pour faire ma place."

Teddy Alloh n’a que 21 ans, mais il a déjà rendu de bons services à Eupen, malgré des saisons en dents de scie: entre titularisations et périodes sur le banc. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il veut franchir un cap cette saison. Et cela commence ce dimanche, à Courtrai. "On a battu Genk, donc on sait que dans ce championnat, tout le monde est jouable. Mais il ne faut pas se dire que ce sera plus facile de jouer Courtrai !" termine celui qui aurait "trouvé très cool (sic)" de voir revenir son ami Djeidi Gassama à l’Alliance. Il n’en sera rien: ce dernier s’est engagé à Sheffield Wednesday. Eupen, qui a annoncé ce vendredi l’arrivée d’un international islandais, devra chercher ailleurs ses indispensables renforts offensifs.

Courtrai – Eupen (Dim. 19h15)

Arbitre: M. Denil.

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Van Genechten, Baiye, Lambert, Déom, Magnée, Charles-Cook, Nuhu. Nurudeen, Kral, Alloh, Filin ? Moser ? Bitumazala ? A. Keita ? Youndje (la liste des convoqués sera connue ce samedi).

Absents: Möhwald, Bialek (blessés).