Ster-Francorchamps et Hombourg face à de périlleux déplacements, match décalé pour Aubel

L’effectif de base pourrait donc être quelque peu modifié ce samedi, afin de permettre à certains joueurs de souffler.

Geer – Hombourg (Samedi 20h)

Arbitre: M. Kizedioko.

Absents à Hombourg: Beckers, Belboom, Degueldre et Schonbrodt (en P3), Dorthu, Joiris, Potoms et Schyns (blessés).

Mercredi, en match d’alignement, Ster-Francorchamps a profité de la venue de Fize (2-1) pour lancer de la meilleure des façons son championnat.

"Malgré la victoire, on a eu très difficile à se mettre dedans", précise le T1 Pascal Collin. "Le plus important est bien entendu d’avoir gagné et on retiendra notre grosse seconde mi-temps en termes d’organisation."

Ce dimanche, c’est un tout autre match qui attend les gars du circuit. En visite chez le promu troozien, ils auront en face d’eux une équipe en pleine confiance.

"Ce n’est jamais évident de se déplacer chez un promu et ça va être un match compliqué", prévient le nouveau mentor sterlain. "On nous a annoncés parmi les favoris et Trooz parmi les descendants. Le discours du coach adverse est connu: on n’a rien à perdre. Cette équipe est solide et repose sur un gros collectif avec de l’expérience et de la jeunesse. Avec sa victoire à Melen, elle est clairement sur sa lancée de la montée."

Trooz – Ster-Francorchamps (Dimanche 16h)

Arbitre: M. Lemaire

Absents à Francorchamps: Voka Mayaka (blessé), Albicoco (retour de blessure), Bultot et Boreio (P4), Palleschi (repos ou P4).

De son côté, Aubel devait se déplacer à Beaufays ce dimanche. Mais les Belfagétains étant toujours engagés en Coupe de Belgique (à Oudenaarde ce dimanche), la rencontre doit être déplacée. Du coup, les hommes de Tony Niro se rendront à Beaufays mercredi prochain, à 18h30. Pour rappel, Beaufays s’est imposé à Hombourg (1-2) ce jeudi soir lors de la première journée de championnat. Quant aux Aubelois, ils s’étaient inclinés 0-3 contre Sart mardi.