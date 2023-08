"Il n’y a pas d’euphorie, on a montré de bonnes choses au niveau de l’organisation mais Aubel n’était pas dans un grand jour, tempère Olivier Laffineur, le mentor sartois. Ce sera un match différent face à des Eupenois plus agressifs et qui retrouvent Jérémy Bong. Il faudra y mettre de l’intensité, nous devons encore trouver le rythme de la P1. Cette rencontre est un bon test pour nous, je suis certain que mes gars auront à cœur de bien prester pour nos débuts à domicile. La force de ce groupe réside dans sa mentalité, il faudra afficher la même que lors du tour final qui nous a permis de monter."

Côté eupenois, l’entraîneur Patrick Kriescher doit faire face à une kyrielle d’absents, tous blessés. "Il y aura onze gars sur le terrain qui méritent de s’y trouver. Pour certains, ce sera sans doute une belle opportunité pour se montrer. On se méfie de Sart comme de tous nos adversaires, la série me semble très équilibrée. En P2, nous avions livré de beaux duels face aux Sartois, je m’attends au même genre de rencontre. Il faut se préparer à vivre un match très serré."

Sart – FC Eupen (Dimanche 16h)

Arbitre: M. De Coune.

Absents à Sart: Balhan et Jakic (blessés), Léonard et Grosjean (douteux).

Absents au FC Eupen: Zimmer et Soares (reprendront semaine prochaine), Meyer, Fumagalli, Rombach (blessés), Krafft, Kudura, Palm, Islamovic (douteux).