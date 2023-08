Minerois a "une revanche à prendre" sur Battice

Forts de leur victoire 2-1 à l’Étoile Dalhem, c’est en pleine confiance que les Minerois reçoivent des Batticiens un peu groggys de leur défaite 0-3 face à Saive. "Je suis convaincu que ce sera un beau match. Battice est une belle équipe qui peut faire mal. Cependant, nous avons effectué une belle préparation et avons débuté le championnat par une victoire. Un derby, cela se gagne et nous avons une revanche à prendre sur Battice par rapport à la saison dernière. Nous avions fait zéro sur six face à eux. Nous le devons pour nos supporters et notre comité. Ils ne peuvent plus revivre une saison comme celle qui s’est écoulée", confesse le coach thimistérien Gino Piol.