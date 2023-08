"Hannut, peut-être plus fort que la saison dernière" pour Selatine Deniz (Malmedy)

Contrairement à la saison passée, Malmundaria a gagné son match d’ouverture face au FC Eupen. Et comme il y a un an, c’est Hannut qui se déplace en journée 2 dans la cité de l’omelette géante. Les Dragons l’avaient emporté 1-0. "Ce serait fantastique de gagner à nouveau et de faire six sur six pour démarrer", sourit Selatine Deniz, l’entraîneur.