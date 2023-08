Coupe de Belgique: team building à la Côte pour La Calamine

Un sacré trajet qui prouve, une fois de plus, les joies de la Coupe de Belgique. "On va quitter La Calamine à 10h30 avec le car, ce qui nous fera un team building d’une journée. L’affrontement avec Knokke sera d’un tout autre acabit, c’est une équipe confirmée en Nationale 1, depuis plusieurs saisons. On se déplace avec nos armes mais aller loin en Coupe n’est pas notre objectif. Cela dit, on va là-bas pour notre dernier match de préparation et si on peut revenir avec la victoire dans nos valises, on ne s’en privera pas", précise Alexandre Digregorio, le T1 des Verts. Le gagnant recevra le vainqueur du match entre Perwez et Merelbeke.

Knokke – La Calamine (Dimanche 16h)

Arbitre: M. Vitse.

LA CALAMINE: Aritz, Cornet, Gerrekens, Guncati, Gilon, Hamoir, Hungs, Joiris, Krhlanko, Lazzari, Libert, Mauclet, Meessen, Mignon, Mollers, Roex, Seewald, Thielen.

Absents: Belle (opération des dents), Bennane (opération du doigt), Delmal (choix), Hubert (suspendu), Lafalize, Legenvre, Lufuankenda et Smits sont blessés.