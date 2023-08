Pour ce 4e tour, l’adversaire sera d’un autre niveau puisque les Anversois de Cappellen vont évoluer en Nationale 1, à la suite de leur titre de champion la saison dernière en Nationale 2 VV. "Je n’ai pas beaucoup d’infos sur nos adversaires mais j’ai vu deux vidéos qui prouvent que c’est du costaud en face. Pour avoir habité à Ekeren par le passé, je connais le club et son sérieux. On va faire face à une solide équipe anversoise", explique Christophe Kinet, le coach verviétois. "Mais avant toute chose, je me focalise sur mon équipe. On va travailler sur d’autres paramètres que la semaine dernière et puis j’aspirais vraiment à jouer (enfin) en déplacement. On a instauré des bases et l’important c’est le contenu mais on sait aussi que la Coupe c’est spécial et… qu’on se prend au jeu."

Le gagnant recevra le vainqueur du match entre Crossing Schaerbeek et Heist au tour suivant.

Cappellen – Stade Vervietois (Dimanche 16h)

Arbitre: M. Calluy.

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Courail, Fransolet, Biondolillo, Muaremi, Demarteau, Akdim, Manfredi, Ceylan, Vaccaro, Clerbois, Habran, Mara, Deflandre, Ganji, Palm, Leers, Vancleve, Giargiana.

Absent: Vaccaro (incertain).