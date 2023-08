Victor Palsson, de la MLS à la D1 belge: "Lionel Messi ? Tant pis… Je l’affronterai peut-être avec l’équipe nationale..."

"On continue de travailler sur pas mal de points: face à des adversaires a priori plus costauds, on doit savoir jouer en bloc et rendre les choses difficiles à nos opposants. Il faut aussi travailler les détails" préconise celui qui évoluait à Washington, au DC United (MLS-États-Unis) avant de rejoindre l’Europe et la Belgique "pour raisons privées notamment…"

Pour rappel, Palsson avait déjà presté outre-Atlantique il y a 10 ans, durant la saison 2012-2013. C’était au Red Bulls de New York où l’on retrouvait alors les Thierry Henry, Rafaël Marquez et autre… Tim Cahill. Ce dernier fait toujours partie du comité décisionnel du matricule eupenois. Et si l’Australien Cahill semble moins actif sur le mercato d’Eupen cet été (par rapport à 2022 par exemple), nul doute qu’il joue encore de son réseau pour finaliser l’un ou l’autre transfert au besoin.

Hasard ou pas, Palsson avait déjà foulé la pelouse du Kehrweg en novembre 2018, lorsque l’Islande affrontait le Qatar en amical (2-2) dans les installations eupenoises…

"Partager mon expérience"

Après quelques semaines à l’Alliance, le défenseur islandais aux origines portugaises l’assure: il ne regrette pas sa signature chez les Pandas.

"Je pense qu’Eupen est une équipe qui continue d’apprendre et de grandir. Moi, j’y ai été très bien accueilli et mes premières impressions sont bonnes. On a un bon staff et un groupe de qualité. Je veux aider mes équipiers: du moins, ceux que je pense pouvoir aider avec mon expérience" conclut l’ex-joueur de Schalke et de Liverpool, qui a donc quitté la MLS nord-américaine alors que Messi y brille depuis quelques semaines.

"Je ne conditionne pas ma carrière en fonction d’un joueur (rires). Mais qui sait: j’aurai peut-être l’occasion d’affronter Messi avec l’équipe nationale…"