"Si l'Union Limbourg gagne, c’est la SRU Verviers 2022/2023 qui se sera imposée" estime Jean-Pierre Heinen

C’est à ce moment-là, au mois de décembre que les choses se sont assombries au stade Lejoly. "À la demande de certains de mes joueurs, se plaignant de Cédric Flon (ils se reconnaîtront), le comité du club a décidé, à l’unanimité (10 voix sur 10), de se séparer de ce même entraîneur", confie Jean-Pierre Heinen qui espérait un autre dénouement pour la fin de la saison. "À notre grande stupéfaction, le second tour a été très mauvais. Nous sommes redescendus en P4 et neuf joueurs de notre équipe sont partis rejoindre Cédric Flon à l’Union Limbourg cet été. Et parmi eux, certains voulaient son éviction de la SRU", déplore-t-il.

"La SRU n’est pas morte"

Dylan Sabella, Geoffrey Demoulin, Vincent Mathieu, Jonathan Dupret, Nicolas Paquay, Jonathan Therasse, Lucas Fassin, Tyrone Erkens et Ludovic Fassotte, ce ne sont les neuf ex-Verviétois qui ont suivi Cédric Flon. "Nous avons pris un gros coup sur la tête. On a dû repartir à zéro. C’est très difficile de retrouver quinze joueurs", explique Jean-Pierre Heinen qui évoque une année de transition. "On va faire le mieux possible, mais nous n’avons pas d’ambition. Nous allons déjà préparer la saison prochaine et croyez-moi, la SRU n’est pas morte (sic)".

"Quoi qu’il arrive, la SRU gagnera"

Avant d’aborder la saison prochaine, la SRU devra encore disputer 27 matches, à commencer par celui de dimanche contre l’Union Limbourg de… Cédric Flon. "L’histoire s’est montée malgré nous mais nous nous pouvons nous regarder en face", déclare Jean-Pierre Heinen qui ne redoute pas ce match pour autant. "S’il y a une atmosphère nerveuse, ce ne sera pas de notre faute. L’Union Limbourg nous a prévenus qu’on sera reçu et qu’ils nous en mettront dix", détaille-t-il avant d’ajouter, "quoiqu’il arrive, la SRU gagnera. Même si Limbourg gagne, on dira que c’est la SRU 2022/2023 qui se sera imposée. C’est une blague qui résume bien la situation", sourit le dirigeant verviétois.