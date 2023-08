Première réussie pour Maxime Degey et les Sartoises, avec un 7-0 contre Manhay: "On veut viser le top 3" (photos)

Le match entamé ce 14 août, l’ouverture du score ne s’est pas fait attendre et, malgré un joli 4-0 à la pause, "nous avons conservé la même intensité jusqu’au bout", se réjouit le technicien. "C’était un bon premier test avant une des rencontres les plus dures de la saison, le déplacement à Bellevaux (NDLR: dimanche, 16h) , un des cadors de la série. Et un vrai derby: les filles se connaissent toutes, veulent l’emporter."

Duel Degey-Zeler

Cerise sur le gâteau fagnard: la présence, sur le banc de touche adverse, de l’ancienne internationnale belge Aline Zeler. "Nous avons échangé un peu entre entraîneurs courtois. Pour moi, ça a été un plaisir et un honneur d’accueillir chez nous quelqu’un avec un tel parcours. Pour le foot provincial, c’est du bonus d’avoir une fille comme elle. Manhay a de la chance, mais elle a du pain sur la planche car la transition là-bas semble difficile après la descente."

A contrario, pas question a priori de saison compliquée sur les hauteurs de Sart-lez-Spa. "Notre objectif est très clair: passer un cap par rapport à 2022-2023. Avec Quentin Slupik, Sart avait terminé juste derrière les formations confirmées. Cette fois, terminer dans le top 3 serait une belle réussite", poursuit Maxime Degey.

Nouveau synthétique ?

C’est officiel depuis le mois de mars 2023: la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont le souhait d’organiser ensemble la Coupe du monde féminine 2027. "Nous soutiendrons cette candidature comme nous pourrons, car ce serait un fameux boost. Il faut que ça devienne un sport à part entière en Belgique", avance notre interlocuteur.

Un "boost" déjà en marche du côté de Sart. "Dans la région, en foot féminin, on parle de Bellevaux, évidemment, mais aussi désormais de Sart. En ce qui nous concerne, nous allons dépasser les 40 filles pour nos deux équipes premières. Trois nouvelles viennent encore se tester jeudi. Les terrains d’entraînements vont devenir trop petits !"

La direction sartoise en est consciente: un investissement est réalisé dans de l’éclairage… et l’aménagement d’une seconde surface synthétique d’entraînement est dans les cartons. De quoi, encore plus, octroyer une place d’honneur aux footballeuses locales.