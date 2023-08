Le Bikers’Festival repartira pour un tour à Spa-Francorchamps

"En proposant un week-end ouvert à tous les types de motards, nous avons satisfait tout le monde", nous confiait Florian Jupsin, au nom de l’organisation. "Vu le succès, nous repartirons pour un tour l’an prochain en améliorant encore toutes les activités proposées. C’était impressionnant de voir la variété des motos dans les paddocks où se côtoyaient les anciennes et les modernes. Je crois que c’est la première fois qu’un seul événement proposait de réunir toute la communauté moto avec des machines de tous les âges et autant de disciplines différentes représentées."

Au total, plus de 3 500 deux roues motorisés ont envahi le circuit de Spa Francorchamps et ses alentours durant deux jours. Le nombreux public présent ne s’y est d’ailleurs pas trompé en appréciant comme il se doit autant les différentes parades et compétitions que les invités. À commencer par Giacomo Agostini, toujours aussi populaire auprès de toutes les générations, mais aussi Didier de Radigues, ému lors de la découverte de l’hommage qui lui était rendu pour les quarante ans de sa victoire au Grand Prix de Belgique 250cc, ou encore Bastien Baltus représentant la relève belge sur la scène internationale.