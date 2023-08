Hombourg séduit mais s’incline face à Beaufays: "C’est extrêmement décevant mais la saison est encore longue"

Pas de round d’observation en ce début de rencontre ce jeudi soir. Dès la 2e minute, Haleng se joue de la défense hombourgeoise mais bute sur un Xavier Stassen attentif. Les locaux réagissent dans la foulée mais Tamma puis Dorian Meunier manquent leurs opportunités. Ce n’est que partie remise: 5 minutes plus tard, Wets centre parfaitement pour Yann Tamma qui ouvre le score en faveur de Hombourg. Bayard aurait même pu doubler la mise (10e), mais son ballon était sauvé sur la ligne par un défenseur des Vert.

L’égalisation survient au quart d’heure. Un essai de Thibaut Turco est sauvé par le gardien local, mais Mottoulle, qui a bien suivi, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond, c’est un partout.

Beaufays se montre plus entreprenant et Turco manque de donner l’avantage aux siens 2 minutes plus tard, son essai s’écrase sur le poteau. À la demi-heure, la dernière occasion de la 1re mi-temps est signée Thomas Bauwens, mais le gardien Macors est à la parade.

Le début de la seconde période se résume à un beau combat physique. Les coups se perdent et peu avant l’heure de jeu, le coach des Orange Romain Cerfontaine décide d’effectuer trois changements préventifs quasi coup sur coup. Malheureusement pour lui, ceux-ci ne s’avèrent pas payants. À la 61e, le Belfagétain Thibaut Turco esseulé à la gauche du rectangle décroche une frappe puissante qui trompe Stassen, c’est 1-2.

En fin de rencontre, Bauwens, pourtant esseulé au petit rectangle frappe à côté et loupe l’opportunité d’offrir un point à ses coéquipiers. "C’était un beau combat entre deux belles équipes de P1", analyse le coach hombourgeois Romain Cerfontaine. "On prend deux buts sur deux erreurs individuelles, c’est extrêmement décevant. On a aussi manqué de réalisme à la finition. On méritait plus sur ce match, mais la saison sera longue et on récoltera les fruits de notre travail", conclut le tacticien.

Hombourg 1 – Beaufays 2

Arbitre: M. Kesteloot.

Carte rouge: Foguenne (2J).

Cartes jaunes: Das, Bauwens, Hick ; B. Fourny, S. Fourny, Mayimona.

Buts: Tamma (1-0, 7e), Mottoulle (1-1, 15e), T. Turco (1-2, 61e).

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Bayard, Das, Hick (52e Bartholomé), Schnackers, Wets (55e Meunier), Tamma (60e Tamma), D. Meunier (80e Vanchaze), Bauwens, Halleux.

BEAUFAYS: Macors, Zehram, B. Fourni, Mayimona, Daenen, F. Turco, T. Turco, Mottoulle (63e Mlapla), Foguenne, Haleng (64e Genaux), S. Fourny (86e Dupuich).