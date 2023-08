Outre la large victoire de Sart avec Manhay en victime (7-0), trois rencontres sont à évoquer. Samedi, Oudler n’a pas tremblé face à Elsaute: 4-0, via des buts de Indra Thiessen, Sophie Boulanger, Cindy Vollville et Amy Hennen. En difficulté la saison passée, les Étoilées vont devoir essayer de ne pas rester bloquées trop longtemps à zéro point. Dimanche, Herve a fait honneur à sa montée en prenant un point contre Aywaille (1-1). Léa Delhaye a scoré pour les Fromagères, Lisa Alloo pour le compte des visiteuses. "Premier match en P1 et premier point pris par notre équipe. Une rencontre disputée, le nul est logique bien que chacune des deux équipes pouvait revendiquer la victoire", indique Michel Boutet, du staff hervien. Défaite par contre pour les débuts de Claudy Charlier sur le banc d’ Aubel: 4-1 sur le terrain de Cointe. Divine Manirakiza (3x) et Amandine Frankignoulle ont rendu inutile la réalisation de Savanah Jamsin. Ce week-end, la journée sera plus classique avec pas moins de six rencontres au programme en plus de Sart Tilman-La Minerie mardi 22 août.

P2B

Une seule affiche dans cette série: Herve B a perdu 2-4 devant Cointe B. Manon Hosdain avait pourtant planté un doublé. "Belle entrée en matière de notre équipe malgré le résultat", assure Michel Boutet. Ces 12 et 13 août, seuls Cointe B – Pierreuse et Blegny – Herve B sont au menu.

P2C

Avant Sart B – Franchimont (qui se jouait mercredi), le derby germanophone a tourné à l’avantage du FC Eupen et non de La Calamine B: 3-2. Kelly Thomson, Fleur Niessen ainsi que Hjordis Nele Kischka ont secoué les filets pour les Eupenoises, Sarah Fryns et Michelle Mager dans le camp d’en face. Enfin, Waimes Faymonville n’a pas fait dans la dentelle: 11-0 lors de la réception d’Andrimont. Les buts ? Coline Hermann (6x), Alicia Curnel (4x), Céline Kupper. Quatre duels se joueront ce 20 août.