S’ils n’ont disputé qu’un seul match à enjeu lors de leur préparation (victoire 2-1 face à Jehay), les Hombourgeois s’apprêtent à rencontrer des Belfagétains en pleine forme, et qui ont déjà remporté pas moins de quatre rencontres officielles lors de cette avant-saison, dont une victoire en Coupe de Belgique face à Herstal, pensionnaire de D3 ACFF.

"On s’attend à un 1er duel très compliqué face à un Beaufays en pleine confiance", prévient le coach de l’ACH Romain Cerfontaine. "Mes joueurs et moi-même avons hâte de démarrer ce nouvel exercice. Notre préparation a été très positive en termes de contenu et de résultats, mais cela reste des matchs amicaux. Ce jeudi, on va enfin pouvoir se jauger face à une formation assez jeune mais bourrée de qualité."

Hombourg – Beaufays (Ce jeudi 19h)

Arbitre: M. Rebuffatti.

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Bartholomé, Bayard, Das, Denoël, Hick, Schnackers, Wets, Vanchaze, Tamma, S. Meunier, D. Meunier, Bauwens, Halleux.

Absents: Beckers (tournante), Belboom, Degueldre et Schonbrodt (en P3), Dorthu, Joiris, Potoms et Schyns (blessés).