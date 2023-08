Vous étiez près de 500 au 25e jogging de Baelen, du monde aussi à La Gileppe (photos et classements)

C’est bien simple: vous étiez 483 à franchir la ligne d’arrivée de cette agréable course de 7,8 km organisée par le Club Cycliste Baelenois.

Du côté des résultats, on épinglera la victoire de Julien Célis (23 minutes et 57 secondes) devant Vincent Castermans et Victor Hendricks. La première dame s’appelle Maureen Kramer (28: 51, 21e place au général).

Castermans à La Gileppe

Deux jours plus tôt, soit le vendredi 11 août, les amateurs de course à pied se retrouvaient non loin de là, à La Gileppe. Deux distances étaient organisées ce soir-là dans le cadre du Gileppe Trophy: le 7 km et le 14 km. Et sur le 7 km, c’est Vincent Castermans qui devancait la concurrence (269 coureurs à l’arrivée) en 26 minutes et 34 secondes. Sonja Vernikov (8e au stratch) l’emportait chez les dames.

CLASSEMENT JOGGING DE BAELEN 2023

25ème Jogging Baelenois 14/08/2023 - 7,8 km

1 CÉLIS JULIEN 23:57

2 CASTERMANS VINCENT 24:20

3 HENDRICKS VICTOR 25:08

4 RAUW FRANCIS 25:17

5 HAVET DAVID 25:22

6 MERTZ CHRISTOPHER 26:04

7 RONDAL BENJAMIN 26:33

8 NYSSEN KEVIN 27:01

9 WIMMER JULIEN 27:30

10 MAUHIN ADRIEN 27:31

11 DETHIER GAEL 27:42

12 WÉRY CHRISTOPHE 27:47

13 IMFELD MAXIMILIEN 28:07

14 COLLIGNON RICHARD 28:13

15 SCHMITZ ANTOINE 28:14

16 COLLIGNON FRÉDÉRIC 28:15

17 BLANCHY RÉGIS 28:17

18 FRAIPONT OLIVIER 28:21

19 DELHEZ FLORENTIN 28:37

20 DEBROUX SÉBASTIEN 28:47

21 KRAMER MAUREEN 28:51

22 KONINCKX STÉPHANE 28:52

23 WYAIME ANTOINE 29:05

24 IANNIELLO TOMMY 29:07

25 WAAUFF MIKE 29:15

26 VANDEPUTTE EDDY 29:16

27 LOUSBERG PASCAL 29:19

28 BRAHMI KARIM 29:22

29 IANNIELLO JIMMY 29:36

30 HAC JEAN-BASTIEN 29:58

31 LODOMEZ OLIVIER 30:05

32 WERTZ FLORENT 30:16

33 PETERS TOBIAS 30:20

34 NOEL JULIEN 30:25

35 RIGOTI BENJAMIN 30:31

36 DELFOSSE SEBASTIEN 30:35

37 DELVOYE ARNAUD 30:43

38 CHAMBEAU KEVIN 30:44

39 HENRY FRYNS 30:46

40 LESPIRE TIMEO 30:50

41 BACKAERT ALAN 30:52

42 TARQUINI LOUCA 30:59

43 DEJALLE GAETAN 31:01

44 VANWERST LUCAS 31:02

45 LECLERCQ JORDAN 31:04

46 WEUSTEN CÉDRIC 31:06

47 HORMA YASSINE 31:07

48 NIESSEN ALFRED 31:09

49 SPRONCK JONATHAN 31:09

50 SARLET YANNIS 31:09

51 HERCOT PIERRE LUC 31:13

52 TONNEAU CORENTIN 31:15

53 HANSEZ ANNE 31:18

54 DAWANCE LENNON 31:21

55 DEVOS SERGE 31:28

56 BERGENHUIZEN EDDY 31:35

57 D’AVELINO MICHAEL 31:50

58 EL HAJJAJI ABDEL 31:52

59 THUNUS CLEMENT 31:53

60 MALONE MALONE 31:55

61 STIZ OLIVIER 31:58

62 BASTIN OLIVIER 32:00

63 SIMONET BERNARD 32:02

64 DORTU DAVID 32:06

65 CHAMBEAU CAROLE 32:08

66 DEJARDIN FRED 32:23

67 HENRY FRANÇOIS 32:25

68 MULIER PHILIPPE 32:27

69 DE CECCO JONATHAN 32:27

70 VROOMEN GREGORY 32:31

71 BOMBOIR VINCENT 32:33

72 PIRLOT HUGO 32:47

73 BECKERS JACQUES 32:47

74 STANCHER BRUNO 32:48

75 VAN ACKER DORIAN 32:49

76 HUON NICOLAS 32:50

77 STEURBAUT MAXIME 32:55

78 HUSTINGS KEVIN 32:58

79 QUALIZZA THIEBAUT 33:02

80 CASPAR BRIEUC 33:03

81 PIRONT PIERRE 33:06

82 LAUMERS MICHAEL 33:08

83 LESPIRE STEVE 33:16

84 MONSEZ LUCAS 33:17

85 DUJARDIN ANDRE 33:17

86 BRASSEUR CALIX 33:18

87 VILVÖRDER CYRIL 33:20

88 WUIDART VINCENT 33:22

89 ALEXANDRE RAPHAËL 33:22

90 WILLEMS FLORENCE 33:26

91 CHAUVEHEID RAYANE 33:30

92 PTAK BENOIT 33:31

93 HOUBIER AXEL 33:40

94 CHARBON ROBERT 33:52

95 RENDERS ADRIEN 34:00

96 PETERS JEROME 34:01

97 GURALNIK STEPHAN 34:01

98 HAVET JEROME 34:02

99 GENET MAURICE 34:02

100 WALRAFF WALLY 34:12

101 CORBUSIER NICOLAS 34:15

102 MATHIEU BERNARD 34:16

103 DORTU FRANCOIS 34:17

104 THIERRY NATHAN 34:22

105 NULLENS DANIEL 34:22

106 LEGROS GUILLAUME 34:23

107 THELEN LIONEL 34:24

108 KIRCH QUENTIN 34:26

109 HERMAN ALEXIS 34:29

110 CRUTZEN FRANCOIS 34:29

111 DARIMONT FREDDY 34:30

112 STAINIER LAURA 34:31

113 COLLE BENOIT 34:32

114 CANALES ALBERTO 34:34

115 THELEN JOERG 34:42

116 PEREMANS ELIAN 34:45

117 LOCHT PHILIPPE 34:48

118 GARATE SAMUEL 34:50

119 DEMOL CINDY 34:51

120 LIOTTA LUCA 34:51

121 STEINBUSCH VINCENT 34:55

122 STANCHER FABIEN 34:56

123 LODOMEZ REGIS 34:57

124 WUIDART HENRI 34:57

125 FLAMAND MICHAEL 35:02

126 HÜBINGER LYNN 35:04

127 NYSSEN THOMAS 35:06

128 DAUVISTER AUDRIC 35:07

129 BREUER TULU 35:11

130 BOURDON AXEL 35:12

131 BOURDON NICOLAS 35:12

132 DERU FABIAN 35:17

133 MICHAT JACKY 35:17

134 RUIZ MARIN SAMUEL 35:18

135 MEDHI MEDHI 35:19

136 SCHEEN ARNAUD 35:22

137 DERICHS MICHELLE 35:27

138 BAHM JORG 35:27

139 GILDEMEESTER YANNICK 35:34

140 FEY CELINE 35:37

141 VANDERMEULEN ALEXI 35:38

142 GEORGES SÉBASTIEN 35:44

143 WILLEMS OLIVIER 35:55

144 BENAETS DAVID 35:55

145 RITROVATO LOUIS 36:11

146 DE VUYST MICHAEL 36:12

147 KUAVITA ANTONIO 36:17

148 XHARDE FRANCOIS 36:21

149 PELZER MAXIME 36:26

150 PHILIPPE LAURA 36:27

151 DESSOUROUX JEAN 36:31

152 GUTPERREZ GILLES 36:35

153 CALAFATO GAETAN 36:37

154 BLEYFUESZ THIBAUT 36:40

155 THISSEN LAURENT 36:43

156 BECKERS OLIVIA 36:46

157 TOUDY ADRIEN 36:51

158 TARQUINI SÉBASTIEN 36:53

159 REMACLE TAO 37:01

160 VROOMEN ADRIEN 37:02

161 RENSONNET OLIVIER 37:05

162 MARICHAL GUILLAUME 37:07

163 RAFFIN JOVANI 37:09

164 PHILIPPE NATHAN 37:11

165 SCHILLINGS VICTOR 37:12

166 ALLELYN BENJAMIN 37:13

167 SCHOONBROODT GAETAN 37:14

168 VAN HELLEMONT ROBIN 37:16

169 SPRONCK CHRISTIAN 37:24

170 NALBOU MOHAMED 37:25

171 GUSTIN GILLES 37:26

172 DHEUR CHRISTOPHE 37:27

173 LASCHET RAPHAEL 37:32

174 ELSAUTE MODOU 37:34

175 GILLOT MATHEO 37:34

176 INCONNU INCONNU 37:37

177 PTAK FLORENT 37:37

178 LEGROS SAM 37:41

179 EL BALDI SAÏD 37:43

180 DROOGHAAG DANIEL 37:48

181 SCEVENELS AURÉLIE 37:53

182 WINTGENS JULIEN 37:57

183 SPARLA CHRISTIANE 37:57

184 VANDERHEYDEN SABINE 37:57

185 KLINKENBERG CHRISTIAN 37:58

186 GILDEMEESTER NATHAN 38:03

187 SILLIARD EMMANUEL 38:10

188 VANDERSANDER GEORG 38:12

189 FAUTRE JEAN-CLAUDE 38:15

190 BECKERS JULIEN 38:17

191 RODARO PATRICK 38:21

192 VANDERHEYDEN JULIANE 38:23

193 GREG MAGER 38:33

194 FRANSSEN NICOLAS 38:34

195 MAIERS MATHIAS 38:35

196 DERECOGNE JULIEN 38:38

197 HUPPERETZ ALAIN 38:39

198 BURLÉON QUENTIN 38:41

199 GAILLARD BENOÎT 38:45

200 AHN DAVID 38:46

201 CABANETOS MIA 38:48

202 NEYKEN SACHA 38:51

203 VALLE PRADO CYRIL 38:54

204 MEYER GILLES 38:55

205 LINCÉ LUCAS 38:59

206 SOMJA VICTOR 39:00

207 PASCHER ABEL 39:03

208 GILLET LENY 39:03

209 LECLOUX GRÉGORY 39:11

210 BIXHAIN JEROME 39:18

211 MONSEZ BASTIEN 39:19

212 JONAS ALEX 39:29

213 LOFFET ANDRE 39:29

214 JUNGERS MAXIME 39:33

215 SCHUNCK LELIA 39:35

216 SCHUNCK MARC 39:36

217 STAINIER DELPHINE 39:48

218 OFFERMAN VINCENT 39:49

219 SNAKKERS GAETAN 39:54

220 PIRARD KATHY 39:55

221 VANASCHEN LAURA 39:55

222 WILLEM BERNARD 39:56

223 SLEPSON NOAH 39:57

224 REINDERS THIERRY 39:57

225 NADENOEN OLIVIER 40:04

226 KLEIJNEN ESTHER 40:09

227 BUDIN ALAIN 40:10

228 JUNGBLUTH RAYMOND 40:18

229 ROOMANS CHRISTIAN 40:23

230 ROGISTER FRANCIS 40:29

231 WARNOTTE ANNE MARIE 40:30

232 THELEN IRIS 40:31

233 DEBOUGNOUX MATHIS 40:34

234 AHN VALERIE 40:35

235 BEAU FABIAN 40:37

236 LERUTH CHRISTOPHE 40:38

237 LENNERTZ CÉLINE 40:38

238 BONG NOEMI 40:38

239 JANSON FRANCOIS 40:39

240 DELREZ SANDRA 40:39

241 FEY PHILIPPE 40:46

242 GRETRY FREDERIC 40:51

243 GILTAY XAVIER 40:56

244 LEJEUNE DAVID 40:57

245 ROEMERS JULIEN 40:57

246 COLLIGNON MICHEL 41:02

247 SOLHEID ULRIC 41:04

248 EUGENE SEBASTIEN 41:06

249 MARGREVE JEAN FRANCOIS 41:06

250 LEMMENS MARGAUX 41:10

251 BULTOT LOUISE 41:12

252 BULTOT OLIVIER 41:13

253 VAN DEN EYNDEN PIERRE 41:13

254 NEYKEN CHRISTIAN 41:14

255 MERTES CHRISTIAN 41:21

256 PIEP RENE 41:24

257 CHEBIL RAMI 41:25

258 JANCLAES MARIE 41:28

259 FASSOTTE GISÈLE 41:32

260 LAHAYE MARIE 41:33

261 JAKUBOWSKI JEAN MARIE 41:35

262 GERON ANTHONY 41:35

263 FERRER BASILE 41:36

264 NAVEZ MANON 41:38

265 WINKIN VINCENT 41:38

266 DODÉMONT STÉPHANE 41:40

267 COCCO RENALDO 41:44

268 KAISER BRUCE 41:45

269 PIRENNE ANNICK 41:46

270 SIMONS GHISLAIN 41:47

271 BAGUETTE MANU 41:56

272 MERTES ADRIEN 42:06

273 PALM GRÉGORY 42:06

274 SCHONBRODT ALAIN 42:09

275 SCHRYNEMACKERS PIERRE 42:13

276 POLINARD NATHALIE 42:14

277 CIARNIELLO NATHAN 42:21

278 VIEILLEVOYE ARTHUR 42:23

279 GANSER MATT 42:27

280 ANCION JEAN PASCAL 42:28

281 SERVAIS HUGO 42:29

282 WARNANT QUENTIN 42:32

283 TELLER ALICIA 42:34

284 D ASCENZO ALEXIS 42:36

285 HILDERSON LUC 42:37

286 MATHIEU GILLES 42:41

287 RYCKEBUSCH CYRILLE 42:42

288 DOHOGNE CYRIL 42:48

289 NICOLAIJE GHISLAIN 42:50

290 COLLARD JEAN PAUL 42:50

291 DE DIJCKER JONATHAN 42:51

292 MIGNOT ANNE-LAURE 42:53

293 STICH CHARLOTTE 42:56

294 FERNANDEZ SACHA 42:56

295 OFFERMAN ARNAUD 42:57

296 ESSER FELIX 42:59

297 CLAES TRISTAN 42:59

298 SMETS NOEMIE 43:01

299 COLLE CHARLOTTE 43:01

300 PIRNAY MAXIME 43:02

301 LANGEN MICHAEL 43:04

302 AKSET SEBASTIEN 43:08

303 FATZAUN ALICE 43:09

304 SIMONS ALEXANDRA 43:13

305 VLIEGEN LAURA 43:13

306 ERNST ANDRÉ 43:13

307 MEESSEN PASCAL 43:17

308 ORTMANN GEORGES 43:17

309 LENNARTZ CÉDRIC 43:22

310 KERZMANN SEBASTIEN 43:30

311 MARTIN FRIEDRICH 43:35

312 HUPPERETZ CHIARA 43:35

313 STUMP MICHAËL 43:36

314 BEAUVOIS CÉLINE 43:37

315 BIDOUL GIL 43:37

316 SLEPSON LUCA 43:38

317 OFFERMANN MARTINS TIM. 43:41

318 LEFIN LAURENT 43:42

319 BASZEZYNSKI MARC 43:44

320 JUCHTMANS JONATHAN 43:48

321 MIGNOT FANNY 43:51

322 HURLET RACHEL 43:57

323 HARDENNE THIBAUT 44:08

324 LEJEUNE CÉLINE 44:12

325 HUPPERTS DICK 44:13

326 JONAS VINCENT 44:15

327 PIRARD EMILIE 44:17

328 COLLARD CLEO 44:17

329 KEVER LOIC 44:17

330 MIKIR JONATHAN 44:18

331 LAUSBERG CHRISTOPHE 44:19

332 BEAUWENS MAGALI 44:20

333 VERCAMMEN MICHEL 44:24

334 DELHAES PHILIPPE 44:24

335 SIMON ARNAUD 44:27

336 VOLON MARIE 44:35

337 LENAERTS RAYMOND 44:36

338 KLINKENBERG JULIEN 44:38

339 KERVRAN TIFENN 44:40

340 KOONEN XAVIER 44:41

341 DOCQUIER MAT 44:47

342 DELHAES CELINA 44:50

343 CARNOL CAROLINE 44:51

344 MEYS TOM 44:51

345 LENNERTS JESSICA 44:57

346 PIQUERAY CELINE 44:57

347 GAZON GAUTHIER 45:03

348 JUNGERS JONATHAN 45:06

349 LECLERCQ XAVIER 45:07

350 RAHIER JESSY 45:08

351 BEUVENS FREDERIC 45:09

352 LECLERCQ ANTOINE 45:10

353 ROOMANS PASCAL 45:10

354 LEJEUNE SAMUEL 45:11

355 LEDOUX BERNARD 45:14

356 ROSSINFOSSE GERALD 45:22

357 DELHEZ GASPARD 45:28

358 DELMEZ STEPHAN 45:28

359 PONCELET LUCAS 45:30

360 LEJOLY CELINE 45:32

361 DEJALLE DAVID 45:35

362 DEDEE CLAUDINE 45:44

363 SCAILLET LOUIS 45:44

364 CIARNIELLO FREDERIC 45:45

365 KASSOUMA MYASSAR 45:49

366 RADERMECKER AYMERIC 45:49

367 COUSSAERT PATRICK 45:52

368 SEVRIN OLIVIA 45:53

369 SERVIN FREDERIC 45:53

370 HAUSEUX ALEXIA 45:58

371 LAHAYE LUDIVINE 45:59

372 ANTOINE PASCALE 46:01

373 LONGTON FRANÇOISE 46:05

374 DRIESSENS CHRISTINE 46:05

375 JÄGERS JÉRÉMY 46:09

376 MAGERMANS CAROLINE 46:10

377 CROSSET FANNY 46:10

378 COLLE JEAN PIERRE 46:14

379 JÄGERS JEAN 46:20

380 ESSER SARAH 46:22

381 BRUZZESE NATHALIE 46:23

382 RENSONNET CLARA 46:23

383 AUTMANNS ALINE 46:34

384 HOCHSTENBACH LOIC 46:37

385 PESSER RENÉ 46:39

386 ROMMES FRÉDÉRIC 46:55

387 SCHMITZ JEAN-MARC 47:02

388 SCHNAKERS JEAN YVES 47:09

389 KRIESCHER THIBAULT 47:14

390 GERON NOAH 47:14

391 SCAILLET LOLA 47:16

392 DEJANOVIC JURE 47:21

393 SCHLOSSMACHER EDGARD 47:27

394 VON AGRIS CHRISTA 47:27

395 CNYRIM SERGE 47:28

396 REINARTZ WILFRIED 47:28

397 HERZET HENRI 47:28

398 FATZAUN DANIELLE 47:28

399 FRANSSEN GEORGETTE 47:28

400 CHEVOLET VALERIE 47:36

401 JANSEN JACQUY 47:36

402 FRANCOIS JORDAN 47:43

403 FRANCOIS EMILIE 47:43

404 BRACH CHRISTOPHE 48:02

405 JACQUEMIN MANON 48:07

406 DERECOGNE JULIETTE 48:10

407 MARGREVE LOUISE 48:10

408 LEFIN OLIVIA 48:11

409 NOEL DOMINIQUE 48:20

410 BROCKHANS ANDREA 48:36

411 VANWISSEN CATHERINE 48:37

412 NYSSEN ZOÉ 48:38

413 BAHM PAULINE 48:38

414 HARDY NICOLAS 48:48

415 FRANCOIS CEDRIC 48:49

416 GORAJIA SAPNA 48:51

417 RENTREISTER OLIVIER 48:53

418 ORTMANN EMMA 48:59

419 ORTMANN MATTHIAS 49:00

420 MALMENDIER LAURENT 49:03

421 COUNOTTE XAVIER 49:36

422 BRUZZESE SANDRINE 49:37

423 SCHINDLER DEBORAH 49:37

424 HAUSEUX CHRISTOPHE 49:44

425 SCHLEMBACH ANTOINE 49:47

426 DORTU JOSEPH 49:52

427 BALAES HERVÉ 49:56

428 CLOSE SYLVIE 50:00

429 BASTIN VINCENT 50:00

430 BROCHARD JULIE 50:02

431 PIRLET SIMON 50:03

432 FATZAUN ROLAND 50:11

433 GENTEN ANGELIQUE 50:16

434 BERTRANG JULIEN 50:19

435 LAKHDARI ADAM 50:29

436 RAUSCH MARY 50:46

437 COBBEN SYLVAIN 50:54

438 LEJEUNE LISA 51:16

439 ROUFOSSE UGO 51:17

440 VINASSA CHLOE 51:25

441 BOUTET CHRISTELLE 51:26

442 JULAKHOT THONGBAI 51:34

443 LANSLOTS FRANCINE 51:41

444 LANSMANS FRANCOISE 51:45

445 JOST CYRIL 51:56

446 BERTRAND AUDREY 51:59

447 LECOMTE ELOISE 52:09

448 LEJEUNE ISABELLE 52:09

449 EMPEREUR JOSÉ 52:12

450 BOUDRY MARC 52:23

451 ROOX SABINE 52:24

452 MEYER NATHALIE 53:10

453 HENKENS AXEL 53:19

454 KRUTZEN MICHEL 53:19

455 ANTOINE ALEXIA 54:09

456 REMACLE ZOA 54:13

457 POSSEN CÉLIA 54:14

458 JACQUEMIN MAËLLE 54:14

459 MARINESCU MICHAEL 54:19

460 DUCKERS SOPHIE 54:34

461 MAGERMANS VIRGINIE 54:55

462 COLLE FRANCIS 55:02

463 CAFARELLI VANESSA 55:16

464 CAFARELLI STEPHANIA 55:17

465 GODESAR ANOUK 55:17

466 GODESAR EMILY 55:18

467 STABEL PATRICK 55:29

468 ROMMES CHRISTOPHE 57:05

469 NIX ELISE 57:56

470 HERZET MARLÈNE 58:12

471 KRUTZEN XAVIER 58:45

472 JULÉMONT RICHARD A. 1:00:47

473 SPARLA MIREILLE 1:02:01

474 SCHÄFER SVENNJA 1:02:02

475 URBAIN CATHERINE 1:02:02

476 DETHIER ABYGAEL 1:03:09

477 COUSSAERT CLARA 1:03:10

478 GEELEN NOAH 1:03:37

479 AYKO HENRY 1:03:43

480 BOUTET TEA 1:03:44

481 BONFOND MAXINE 1:03:46

482 HENZ HELMUT 1:07:21

483 BUDIN VÉRONIQUE 1:07:22

CLASSEMENT JOGGING DE LA GILEPPE 2023

À LA GILEPPE

LE 7 KM (11 août 2023)

1. CASTERMANS Vincent 0:26:34

2. SPAILIER Ulric 0:27:55

3. ASNOLI Pierre 0:28:16

4. BRUWIER Jean Paul 0:28:27

5. SCHAUWERS Antoine 0:28:45

6. GIRRETZ Francois 0:29:34

7. DEPECHER Renaud 0:30:13

8. VERNIKOV Sonja 0:30:21

9. WYAIME Antoine 0:30:37

10. HANSEN Jpnathan 0:32:02

11. CHAUBON Robert 0:32:15

12. SCHVNCK Marl 0:32:28

13. STANCHER Fabien 0:32:31

14. LAGASSE Bernard 0:33:00

15. HEROUFOSSE Christopher 0:33:00

16. DELFOSSE Sebastien 0:33:05

17. CABAY Romain 0:33:08

18. CHAMBEAU Kevin 0:33:17

19. WALRMFF Walur 0:33:33

20. LODOMEZ Olivier 0:33:46

21. BOULANGER Aurelien 0:33:49

22. DARIMONT Freddy 0:33:52

23. HORWARD Adrien 0:33:53

24. JANSSEN Nicolas 0:34:06

25. BERGGWHUIZEN Eddy 0:34:33

26. D ARGENT Geoffrey 0:34:48

27. LECLERCQ Jordan 0:34:55

28. GERKENS William 0:35:01

29. MARGRAFF Diego 0:35:06

30. LEUSCH Myrtille 0:35:08

31. SAMMI Abel 0:35:09

32. KETS Tom 0:35:20

33. STIZ Olivier 0:35:26

34. JOB Nicolas 0:35:41

35. LEJEUNE Delphine 0:36:03

36. DAVID Sacha 0:36:36

37. WIESEMES Marie 0:37:29

38. GOFFARD Jerome 0:37:30

39. HUYGHEBAERT Aubry 0:37:35

40. NYSSEN Thomas 0:37:49

41. DETU Fabian 0:37:51

42. DEFENDI Sara 0:38:13

43. JEUKENS Michel 0:38:28

44. XLIEFF Fanny 0:38:28

45. PRICKAERTS Koen 0:38:29

46. EUGENE Sebastien 0:38:35

47. SPAILIER Fabien 0:38:38

48. SICIM Mustafa 0:38:39

49. LASCHET David 0:38:47

50. YLIFF Pascal 0:38:48

51. LEGRAND Christophe 0:38:52

52. LEFIN Pascale 0:39:12

53. HEROUFOSSE David 0:39:33

54. FILÉE Maxime 0:39:34

55. TINANT Chloé 0:39:40

56. CARABIN Philippe 0:39:43

57. FEDA Robin 0:39:51

58. AUTMANNS Fanny 0:39:53

59. SELECK Axel 0:39:59

60. SERVAIS Nathalie 0:40:04

61. ALBER.... Simon 0:40:07

62. SMETS Noemie 0:40:09

63. RONKART Corentin 0:40:11

64. CAUFRIER Matt 0:40:12

65. VEREZ Nicolas 0:40:12

66. BARTSCH Gilles 0:40:12

67. ELBALDI Said 0:40:13

68. MAYENCE Sasha 0:40:27

69. DROOGHAAG Daniel 0:40:33

70. FORT Ari 0:40:38

71. FORT Alex 0:40:38

72. LOUVIAUX Cindy 0:40:58

73. LOBBRECHT Marion 0:41:10

74. MOERIS Pierre 0:41:11

75. DE MOOR Maxime 0:41:16

76. PAULUS Camille 0:41:22

77. BAILLY Luc 0:41:31

78. ROSSI Stephane 0:41:33

79. SALMON Aymeric 0:41:37

80. DELHEZ Patrice Cécile 0:41:41

81. HUON Nicola 0:41:41

82. ALILOU Sami 0:41:43

83. COPPIN Clément 0:41:43

84. KRICKEL Helene 0:41:53

85. LEJOLY David 0:41:55

86. TRIQUET Sarah 0:41:56

87. BIETTON Alain 0:41:58

88. PIRON Victor 0:42:00

89. SCEVENELS Aurelie 0:42:01

90. VALENDUC Glenn 0:42:02

91. BUCKINX Emma 0:42:06

92. BUSCH Mathieu 0:42:07

93. ALLELYN Benjamin 0:42:13

94. PIRARD Kathy 0:42:14

95. KENDRICKS Victor 0:42:15

96. FLAMAND Michael 0:42:19

97. STEIMES Nathalie 0:42:21

98. KLEIJNEN Esther 0:42:22

99. PIERRE Fabian 0:42:28

100. SOMJA Victor 0:42:29

101. NEMERLIN Samuel 0:42:39

102. BERTHOLET Thibaut 0:43:10

103. VOPHUC Kevan 0:43:16

104. GHARBI Brahim 0:43:18

105. CULOT Chkistian 0:43:20

106. REINDERS Thierry 0:43:21

107. ROOMANS Christian 0:43:23

108. GILLET Jordon 0:43:34

109. SAMMI Sébastien 0:43:38

110. SCHYNS Romain 0:43:39

111. LINCE Guy 0:43:40

112. GUILLEMIN Eloise 0:43:42

113. BRAUWERS Ludovic 0:43:44

114. VANDERCAM Virginie 0:43:57

115. ROELANT Jeremy 0:44:08

116. MALENGREAU Eva 0:44:12

117. MANDENOEN Olivier 0:44:16

118. MATTE Pascal 0:44:18

119. POLINARD Nathalie 0:44:19

120. TRIFFAUX Anthony 0:44:21

121. JUNGBLUTM Raymond 0:44:25

122. GROSVARLET Daniel 0:44:27

123. DECKERS Sylvain 0:44:38

124. PIROTTE Gautier 0:44:54

125. LIFFET Andre 0:44:56

126. GRANSSEAN Igor 0:45:00

127. GETON Anthony 0:45:00

128. WALTHERY Damien 0:45:02

129. BREULT Rimi 0:45:06

130. DONY Zoe 0:45:10

131. DONY Philippe 0:45:11

132. GRETRY Fred 0:45:19

133. TRILLET Laurent 0:45:21

134. FILÉE Gauthier 0:45:52

135. LOUSBERG Illona 0:45:57

136. ALBERT Romain 0:45:57

137. LEKEUX Vincent 0:46:00

138. TELLER Alicie 0:46:11

139. GIULIANO Sébastien 0:46:12

140. MARGRAFF Didier 0:46:13

141. LILIEN David 0:46:23

142. GILSON Kevin 0:46:42

143. SCHAUERGANS Vincent 0:46:58

144. HEROUFOSSE Serge 0:47:07

145. SMAEL Dave 0:47:16

146. TOUSSAINT Patrick 0:47:16

147. ESTEVEZ Y BARR. Nathan 0:47:21

148. HORLEZ Adrien 0:47:21

149. FRANKEN Luc 0:47:28

150. MINCKE Maureen 0:47:33

151. GODEFROID Margaux 0:47:39

152. PERROT Emilie 0:47:40

153. GASPIER Jean Marie 0:47:45

154. COLLE Charlotte 0:47:49

155. SPAILIER Lubin 0:47:52

156. VERCANNEN Michel 0:47:54

157. PIRROY Ludovic 0:47:56

158. BAART Sylvianne 0:48:01

159. FETTWEIS Gaelle 0:48:03

160. GIOVANELLI Renaux 0:48:07

161. KLINKENBERG Julien 0:48:09

162. WETZELS Yannick 0:48:14

163. DUMONT Julien 0:48:18

164. DE BRUYNE Karolien 0:48:27

165. ZEROUAL Meissa 0:48:32

166. BENJEAA Sophia 0:48:34

167. CARNOL Caroline 0:48:43

168. COUSSAERT Patrick 0:48:52

169. SERVAIS Catherine 0:48:52

170. LOGNAY Aurélie 0:48:54

171. SERVAIS Justine 0:49:12

172. PIRENNE Caroline 0:49:13

173. LEJEUNE David 0:49:14

174. SERVAIS Gaetan 0:49:48

175. BETTIOL Flora 0:49:49

176. MAZZA Dario 0:50:11

177. CORBUSIER Maud 0:50:31

178. TIMMERS Bert 0:50:36

179. VAN DER BEESEN Olivier 0:50:42

180. ROBERT Simon 0:51:20

181. PAQUAY Corine 0:51:35

182. FRANKEN Alissa 0:51:44

183. FEYEN Arnaud 0:51:52

184. GOHY Justine 0:51:59

185. GOHY Florine 0:51:59

186. SANTAMARIA Michael 0:52:03

187. RESETTE Benoit 0:52:05

188. KAPELUSZ Agnieszka 0:52:05

189. DUMONT Didier 0:52:07

190. LECLERCQ Antoine 0:52:11

191. LECLERCQ Xavier 0:52:15

192. CREPPE Marie Pierre 0:52:23

193. GROSDENT Stephanie 0:52:24

194. EDITH Gielen 0:52:32

195. FRISÉE Mariette 0:52:33

196. MARECHAL Piere 0:52:35

197. VIEILVOYE Charlotte 0:52:53

198. CLÉMENT Alison 0:52:53

199. BRIERS Philippe 0:53:07

200. BRIERS Eléa 0:53:07

201. HALLEUX Laurence 0:53:25

202. VAN DEN ADEL Isolde 0:53:28

203. GRILLO Valentin 0:53:31

204. CURNEL Alicia 0:53:33

205. HORSELS Mariska 0:53:33

206. BEERDEN Carolien 0:53:34

207. ADAM Manon 0:53:48

208. LERHO Fanny 0:53:51

209. REZAEE Roya 0:54:03

210. SCHANEN Christine 0:54:05

211. DELHEZ Rémy-Baptiste 0:54:12

212. RESETTE Damien 0:54:17

213. KLAPCIC Lisa 0:54:35

214. LODOMEZ Julie 0:54:48

215. SOTIAU Anais 0:55:03

216. DEMATHIEU Florence 0:55:05

217. HALLET Romain 0:55:06

218. BOSCO Valerie 0:55:08

219. JEROME Laurent 0:55:16

220. WILKIN Isabelle 0:55:17

221. JONAS Vincent 0:55:33

222. JAMINET Jose 0:55:34

223. JEROSSE Stéphane 0:55:34

224. JALLALI Hadir 0:55:43

225. JALLALI Wided 0:55:43

226. VAN REETH Kevin 0:55:44

227. BAMPS Amandine 0:55:45

228. HEYENNE Cédrique 0:55:55

229. BENTAYEB Souhaib 0:55:56

230. DORTU Bastien 0:55:59

231. DORTU Joseph 0:56:02

232. DORTU Francois 0:56:03

233. KLEINKENBERG Amandine 0:56:31

234. SCHMITS Juliane 0:56:35

235. LIZEN Allyson 0:56:36

236. LANSMANS Franoise 0:56:40

237. TALMASSE Robin 0:56:49

238. DE MARCHIN Julien 0:57:09

239. SERVAIS Auranne 0:57:36

240. LAURENT Sebastien 0:57:36

241. MÜLLER Eric 0:57:41

242. DEWAEL Lara 0:58:06

243. RODRIGUEZ-LOPEZ Hélé. 0:58:08

244. MAZY Nicolas 0:59:06

245. FAGNOUL Jean Édouard 0:59:10

246. NELIS Vincent 0:59:12

247. JACOB Michael 0:59:50

248. NICOLAS Maxime 1:00:08

249. ROBERT Aubry 1:00:22

250. LIBERT Charlène 1:00:31

251. PAQUAY Alice 1:00:51

252. DAL PONT Marie 1:00:53

253. ARNOU Cécile 1:00:54

254. SOLLAMI Nicolas 1:00:57

255. WEYER Martine 1:01:25

256. DABÉE Guillaume 1:01:33

257. BUYCK Laura 1:01:35

258. LORGE Cara 1:01:35

259. DELLICOUR Célia 1:02:42

260. DROUGUET Marion 1:02:47

261. PANYANOUVATH Szways 1:03:03

262. ERNEST Bert 1:03:16

263. SAVERINO Giuseppe 1:04:00

264. KEUTIENS Cloé 1:04:05

265. SIMONS Laurence 1:05:05

266. DYLST Remi 1:05:06

267. WATHELET Jason 1:05:13

268. PIRSON Patrice 1:07:49

269. BRAUWERS Pierre Henry 1:28:42

Le 14 KM (11 août)

1. HUSTIN Valère 1:00:02

2. GALLE Tom 1:00:26

3. REUL Clement 1:01:42

4. PIQUERAY Eric 1:02:09

5. BRAGARD OLIVIER STÉPh. 1:02:53

6. INFECD Maximilien 1:03:18

7. DELHAUSSE Kévin 1:05:03

8. DEVEL PHILIPPE SIVERINE 1:05:07

9. HUSTINGS Kevin 1:06:05

10. MOULEAU JORDAN REGIS 1:06:13

11. BOUDRON Jean-Baptiste 1:08:21

12. PECQUEUX JUL. ADRIEN 1:08:29

13. LIBERMÉ MARTIN JEAN 1:09:15

14. DE MEESTER Valentin 1:10:57

15. TREMBLOY Michel 1:11:41

16. HERMAN Renaud 1:11:53

17. HOYOUX Arnaud 1:12:03

18. SCHMITT JULIEN TIM TIM 1:12:33

19. ALEXANDRE Raphaël 1:12:51

20. ROGGEMANS AM. DAM. 1:13:11

21. DORTHU Maxime 1:13:28

22. DE JAEGER Jérôme 1:13:30

23. PITON Romain 1:14:32

24. WANSART Nicolas 1:14:41

25. RAQUET EMILIE GAUTHIER GAUTHIER 1:15:39

26. DELLICOUR Vincent 1:15:43

27. VAN EMELEN Gregoire 1:16:06

28. HAFIANE Elias 1:16:14

29. BRICTEUX JULIA AUGUSTIN AUGUSTIN 1:16:26

30. HARTER Amélie 1:18:02

31. MANTULET Rodrigue 1:18:02

32. FLANDRE Bruno 1:18:20

33. DUPÉ Bertrand 1:19:16

34. GERREKENS KIM WENDY 1:19:35

35. KLOCKER Martin 1:20:31

36. FABRY CHARLINE VAL. 1:21:04

37. HENNES Yannik 1:21:13

38. VAN BROEKHOVEN Erwin 1:22:03

39. MERLOT Sammy 1:23:11

40. SCHULZEN Esvin 1:23:16

41. CLEMENTE RAMOS Thomas 1:23:21

42. JARBINET ROMANE THO. 1:23:22

43. LONGTON Gilles 1:23:27

44. SIMONSE Eva 1:24:00

45. LILIEN Sophia 1:24:02

46. DECHAMPS VALERIE ISAB. 1:24:48

47. NYSSEN Pierre 1:27:53

48. CAJOT MARTIN INÈS INÈS 1:29:38

49. COCBUSIER Nicolas 1:30:02

50. XHARDE Francois 1:30:03

51. BRUYÈRE Romain 1:32:37

52. MICHAEL Dehard 1:32:59

53. COENEN Camille 1:33:09

54. ZONDERMAN Martin 1:33:21

55. VECRAY Florian 1:33:22

56. STASSEN Anne 1:33:57

57. WEY Daniel 1:34:41

58. BONJEAN MICHEL CINDY 1:35:07

59. DELCROIX Sarah 1:35:24

60. FLAS AGATHE JULIEN 1:35:55

61. SCHUMACKER Johnny 1:36:21

62. LONGTON Louise 1:36:46

63. VANCAEYZEELE Benedite 1:37:18

64. VAN DE VOORDE Quentin 1:37:20

65. BOLTUS Adrien 1:38:00

66. NICOLAY Géry 1:38:48

67. KOEPP Julien 1:38:48

68. FALISSE Martin 1:38:59

69. CWIKOWSKI Lucas 1:40:30

70. WAUCOMONT Aimé 1:41:39

71. STOFFELS Marine 1:41:57

72. GUDELJ Justine 1:41:58

73. VIVIER Michael 1:42:54

74. EL MOUSSAOUI Majdouline 1:47:37

75. LAMBERT Nicolas 1:47:38

76. DUYSENS Charlotte 1:51:49

77. VISSOUL Marie 1:51:51

|||| UN SEUL TOUR |||

78. SCHEWEYEN Maeva 0:42:42

79. SCHMITZ Thibault 0:44:18

80. DEGUELDRE Remy 0:45:29

81. RAXHON Christophe 0:48:47

82. NAEGELS Eddy 0:48:49

83. MARIE Maniglia 0:48:52

84. CHORAUX Katy 0:49:58

85. GAZON JULIE JEAN-MARC 0:51:37

86. D’ANS Jordan 0:53:11

87. FRENAY Christelle 0:53:13

88. MALYEVIC Alan 0:56:38

89. SCHLECK Marie-Louise 0:57:08

90. DAL PONT Mario 0:57:47

91. MOUTARD Nadia 0:57:56

92. SUEUR Céline 0:58:53

93. PIRENNE Magali 0:58:53

94. MICHEL Luc 1:00:58