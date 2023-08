Ster-Francorchamps - Fize avait lieu ce mercredi soir: voici ce que ça a donné

À la 25e, le buteur maison Jeremy Wojciechowski frappe un beau coup franc que Julien Crespin détourne admirablement. Les Fizois se rapprochent de la cible, et Tanguy Beaupain place un beau coup franc hors de portée de Crepsin pour ouvrir la marque (38e).

Les hommes du Circuit décident de ne pas attendre la pause pour réagir. En moins de cinq minutes, ceux-ci retournent le score à leur avantage. À la 43e, Thomas Thelen décoche une splendide frappe qui s’écrase sur la latte. L’attaquant Dian Sow suit et place la balle hors de portée de Matriche (1-1). Les Sterlains prennent l’avantage juste avant la pause par Fatih Karatas qui nous gratifie d’une belle frappe croisée qui termine sa course dans le petit filet opposé (45e+1).

La seconde période est beaucoup plus brouillonne pour les Fizois qui tentent de pousser et de profiter de la descente du terrain sterlain, mais les Rouge et Bleu restent stériles et n’inquiètent guère Crespin. Ce sont plutôt les Francorchamptois qui se créent quelques possibilités via Calisgan (53e) et Sow (67e). Reste que le score ne bougera plus.

Voilà une belle première victoire pour les Sterlains, alors que Fize trébuche en cette ouverture de championnat décalée.

"Mes gars n’ont rien montré…"

"On a les trois points, mais c’est juste ce que je retiendrais", lance à la fin des débats le coach de Ster-Francorchamps Pascal Collin. "On a été vraiment dominé en première période. Ils sont venus avec un schéma tactique que l’on n’attendait pas. C’est la preuve que Fize sait surprendre (rires). On a la chance de marquer deux buts avant la pause. Je les ai bien enguirlandés à la pause. On dit souvent que l’équipe qui fait une bonne coupe de Belgique le paie en début de championnat. On l’a payé aujourd’hui, mais j’ai les trois points."

Dans le camp fizois, le coach Éric Thirion était fort déçu. "Ils me font une première période sauf trois minutes. Je râle, car on est spectateur sur les deux buts. C’est vraiment dommage. On met des choses en place avant le match. La première période est belle, puis j’ai des spectateurs. En seconde période, mes gars n’ont rien montré, et Ster nous a très bien contenus pour partir en contre. On va devoir travailler cela pour la suite."

Ster Francorchamps 2 – Fize 1

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Calisgan, Thelen, Tihon, Sprimont.

Buts: Beaupain (0-1, 38e), Sow (1-1, 43e), Karatas (2-1, 45e+1)

STER-FRANCHORCHAMPS: Crespin, Gilis, Lambrechts, Rentmeister, Restiglian (82e Retiglian), Raskin, Karatas, Thelen (77e Boreio), Sow (85e Bultot), Calisgan, Domken.

FIZE: Matriche, Tihon, Ngengele, Thiry, Lallemand, Beaupain (46e Mayamga), Morrier, Piccoli, Nzembo, Sprimont (85e Mota), Wojciechowski