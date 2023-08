Pierre de Froidmont déçu de son Mondial: "Redresser la barre rapidement"

"J’avais ce qu’il fallait pour tenir deux, trois tours. Puis je n’ai plus été capable de rouler à la même vitesse. Même en mettant tout ce que j’avais, ce n’était plus suffisant, j’étais dans un faux rythme tout le reste de la course", raconte Pierre de Froidmont. "Et je n’ai jamais réussi à inverser la tendance."

Après sa douzième position signée au Mondial de 2022 et trois semaines après son titre de champion national, ce 46e rang ne le réjouit naturellement pas. "C’est dommage car je m’étais bien préparé et j’avais tout ce qu’il fallait pour faire quelque chose de bien. Je vais travailler un peu ici, à la maison, pour comprendre. Les coupes du monde d’Andorre et des Gets (NDLR: fin août puis en septembre) arrivent rapidement: il va falloir redresser la barre pour que ça se passe mieux", conclut l’actuel neuvième au ranking UCI.