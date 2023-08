Départ de Renaud Collette: voici la réponse de Welkenraedt

" Le comité a appris par voie de presse, dimanche matin, que Renaud Collette avait décidé de ne plus poursuivre l’aventure à Welkenraedt. Si l’an passé, cette situation avait pu être évitée, manifestement ce ne sera pas le cas cette saison.

En effet, notre gardien nous annonçait en septembre 2022 qu’il était blessé et probablement pour une longue durée. Nous nous sommes mis à la recherche d’un remplaçant, chose qui n’avait pas été acceptée par Renaud. Finalement la blessure étant moindre que prévue, il a retrouvé sa place et avait terminé la saison.

En seconde partie de saison, le staff a demandé à Renaud ses intentions pour la saison 2023-2024. Celui-ci ne savait se positionner clairement, laissant planer un doute quant à une reconduction pour une année supplémentaire. Ces doutes ont été confirmés lorsqu’il a démissionné en avril. Il n’était donc plus affilié au club.

Renaud a demandé à rencontrer le comité afin de clarifier la situation. Lors de cette rencontre, à laquelle le staff sportif était présent, celui-ci revendiquait une place de titulaire en égard à son passé au club (5 saisons) et son engagement sportif. Le staff lui a, en toute transparence, indiqué que comme pour tous les joueurs du groupe, il y avait une concurrence et qu’au niveau des gardiens il en serait de même, soit 50/50. Il a demandé un délai de réflexion et a finalement décidé de poursuivre au RFC Welkenraedt. De retour aux entraînements, c’est lui qui devait jouer la première rencontre de coupe de la province. Étant donné qu’il n’était plus affilié, nous avons fait l’affiliation dans l’urgence pour qu’il puisse jouer.

Ne pouvant assister à l’entièreté de la préparation par des contraintes professionnelles et personnelles, les coachs lui ont annoncé le jeudi, avant le premier match de championnat, que pour les deux premiers matchs de championnat il défendrait les buts de l’équipe première et que pour les deux autres ce serait Raphael Duveau. À l’issue de ces 4 matchs, une décision serait prise pour savoir qui serait le n°1 et qui serait le n°2. Ce n’était que le reflet de ce qui avait été communiqué lors de la réunion avec le comité.

Visiblement il n’a pas accepté cette situation et en a fait part à l’entraîneur le samedi lors de diverses communications téléphoniques. Le dimanche il a alors annoncé qu’il ne disputerait pas la rencontre de l’après-midi. Nous avons dû rappeler Raphael Duveau, qui devait se rendre à Amsterdam et qui a annulé ce voyage pour pallier la défection.

Nous avons voulu réagir à la situation en apportant notre approche de la problématique et de nous en rester aux faits sans vouloir le moindre sentiment d’animosité. Si le club peut avoir par moments des manquements et que ceux-ci peuvent être pointés du doigt, il est également de notre devoir de communiquer sa désapprobation lorsqu’il n’a rien à se reprocher."