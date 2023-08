"Bien choisir son nom...": le commentaire de Stany Peremans

Le comité et surtout les supporters (enfin on imagine que ce sont plutôt les anciens de Faymonville), auraient voulu que nous appelions le nouveau club formé par Waimes et Faymonville: le TWWF ! Histoire de ne pas faire de jaloux ? Probablement… Il n’empêche: ce condensé de "Turkania Wallonia Waimes-Faymonville" devra rentrer dans les têtes et ce ne sera sans doute pas chose aisée. De notre côté, ce TWWF serait plus facile à faire entrer dans notre ligne de score que le très (trop) long "Waimes-Faymonville" mais qui va savoir qui est le TWWF ? Un bon Waim.-Faym. fera l’affaire et, surtout, ne fera pas de jaloux. On aurait également pu opter pour un "TuWaWaFa", mais pas certain que tout le monde apprécie.