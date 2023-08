Véritable métronome dans l’entrejeu des Vert et Blanc aux côtés d’Étienne Evrard, la légende retiendra son nom comme étant le premier buteur de l’histoire du club en P1. "J’avais très envie de bien débuter le championnat sous mes nouvelles couleurs et c’est chose faite après seulement deux minutes", amorce-t-il. "Ce n’était pas un but très difficile à mettre mais il fallait être là. Je marque souvent dans ce style-là et j’espère que ce but en amènera d’autres. C’est une arme à double tranchant de marquer très vite dans une rencontre mais Aubel ne s’est pas révolté face à notre très bon collectif sartois", ajoute-t-il.

S’il est habitué à la 2e provinciale avec Franchimont, Olne ou encore Stavelot (avec qui il va croiser le fer durant la saison), le challenge d’évoluer au sein de l’élite provinciale avec Sart ne pouvait se refuser à son âge (33 ans). "Rudy Siebenbour est un ami d’enfance et il a manifesté son intérêt pour que je rallie son écurie. Je ne suis finalement pas dépaysé car si lui reprend la place de T2, je retrouve mon coach de la saison dernière à Franchimont, Olivier Laffineur. Tenter une pige en P1, c’est sortir de ma zone de confort après tant d’années en P2 et ça rebat un peu les cartes. Et puis il se dit qu’en P1, ça joue plus au foot, cela correspond à mon jeu", avoue le numéro 10 sartois.

Une première qu’on retiendra dès lors comme une réussite aussi bien sur le terrain, que probablement à la buvette. "On avait mis notre tablier de travail pour bosser" conclut-il.