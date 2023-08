Sart terrasse Aubel pour son baptême en P1: "Manque de respect", peste Tony Niro (photos)

Huit minutes plus tard, c’est la douche froide à Aubel. Étienne Evrard, le capitaine sartois, s’offre un petit slalom dans la défense locale avant d’envoyer un pointu dont Romain Cloes évalue mal la trajectoire pour se retourner pour la seconde fois de l’après-midi (0-2). "C’est une première réussie pour tout le football sartois. C’était le scénario idéal de mener très vite car on a pu maîtriser la rencontre. L’enthousiasme et la solidarité sont nos valeurs et nous allons nous en servir afin d’atteindre notre objectif: le maintien. C’est de bon augure pour la suite d’entamer les débats de la sorte mais ne nous enflammons pas", constate Olivier Laffineur, le coach de Sart.

Après le repos, on s’attend à une réaction des visités mais c’est tout le contraire qui se passe et les ouailles de Tony Niro mordent la poussière après seulement trois minutes. Charly Meessen décoche un subtil lob, qui ne laisse aucune chance au portier local et met définitivement fin aux espoirs aubelois (0-3). "On a été transparents mais je tire mon chapeau aux Sartois, qui ont fait preuve d’un bel état d’esprit. Durant le repos, j’ai simplement avoué à mes joueurs qu’ils étaient ridicules et qu’ils manquaient clairement de respect à tous les bénévoles qui œuvrent pour eux. On a déjà raté notre entame de championnat par le passé mais cette fois, l’état d’esprit est préoccupant. J’ai baissé mon pantalon par rapport à ma philosophie de travail en revoyant ma copie et les joueurs ne me le rendent pas", peste Tony Niro, très affecté par la manière de ce revers.

Aubel 0 – Sart 3

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Dohogne, Remacle, Willem, Cloes.

Buts: Dufour (0-1, 2e), Evrard (0-2, 34e), Meessen (0-3, 48e).

AUBEL: Cloes, Spits, Niro, Willem, Charef, Dohogne (46e Ameur), Lennertz (27e Meyers), Ernst, Remacle, Temsamani (55e Roex), Scheffer.

SART: Spéder, Grosjean (74e Stolsem), Vandeberg, Depresseux, Léonard, Offerman, Keller (87e Louras), Evrard, Dufour, Meessen (67e Heindrichs), Colin (90e Nondonfaz).