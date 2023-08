"Regrouper Rechain et Lambermont était dans la logique des choses" dixit le président Jean-Claude Ernst

"Au vu de notre préparation et de la coupe, on espérait bien sûr un autre départ. Le score est peut-être un peu sévère et forcé. Mais ce n’est pas ça qui va remettre en question le bon travail réalisé."

À l’heure où de nombreux clubs amateurs peinent à trouver des bénévoles, les rapprochements ou fusions sont devenus inévitables.

"Nous étions déjà en association avec Rechain au niveau des jeunes", enchaîne l’homme fort des Rouge et Bleu. "Regrouper les deux clubs était donc dans la logique des choses. La fusion se passe bien et on essaye que tout se mette en place. Le fait que ça fonctionne bien chez les jeunes facilite les choses. Et puis, avec Bruno (Grignard), on est sur la même longueur d’onde."

Une équipe en P2, une seconde en P3: la base est solide mais il faut à présent que la sauce prenne pour que cette première saison soit une réussite.

"Le noyau pour jouer la première partie de tableau"

"Avec les gars de Rechain et de Lambermont, il y avait déjà une base dans les deux noyaux. L’ambiance y est d’ailleurs très bonne et l’entente parfaite. Pour ce qui est des objectifs, celui de la P3 est le maintien. Pour la P2, ce dernier est le service minimum. Tout ce qui viendra après sera du bonus. Pour moi, on a le noyau pour jouer la première partie de tableau."

Et quand on lui demande si ces objectifs pourraient être revus à la hausse dans le futur, le président lambermontois se montre, comme à son habitude, très raisonnable.

"On doit d’abord stabiliser le club. N’oublions pas qu’on reste sur une fusion et que tout doit se mettre en place. Plus tard, on verra bien ce qui arrive", conclut-il.