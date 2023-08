Match amical pour l’Espoir Minerois

Les hommes du coach Gino Piol défieront ce jeudi à 20h l’équipe de Glons (P3B).

Absences à Herve

Le mentor des Fromagers Ben Joly devait se passer des services de Tom Douhard ainsi que de Maxime Limbourg, tous les deux en vacances.

Olne sans De Zorzi

Le capitaine olnois David De Zorzi s’est blessé en match amical contre Pepinster durant la semaine. Ce dernier n’était pas rétabli pour la réception de Trois-Frontières.

Provinciale 2C

Andrimont ne jouera que le dimanche

En P2C, il est de coutume de décaler les rencontres au samedi ou au vendredi. À ce sujet, le mentor andrimontois Manu Ruiz Marin se veut clair: "Il ne sert à rien de me téléphoner pour me demander d’avancer une rencontre. La réponse sera la même pour tout le monde. J’ai trop d’indépendants dans mon équipe et ils ne peuvent se libérer. Nous jouerons toutes nos rencontres le dimanche."

Michel et Magney se blessent durant… la trêve

La trêve n’a vraiment pas souri aux Rechtois. Simon Michel s’est déchiré les ischios en jouant au tennis alors que Kévin Magney s’est cassé la jambe lors d’un tournoi de sixte. Si le premier commence tout doucement à revenir, le second en a encore pour plusieurs semaines.

Romain Heindrichs impressionne

Le nouveau transfuge de Recht Romain Heindrichs a fait forte impression pour sa première apparition. "Je n’ai pas encore vu un élément de ce niveau en P2. Il m’a vraiment impressionné et c’est pour moi le meilleur joueur de la série", nous glissait le coach heusytois Jessy Dionisio au terme de la victoire des siens à Recht (3-5).

L’infirmerie franchimontoise se remplit

Déjà privés de Sébastien Hurdebise (ligaments croisés et saison terminée) ainsi que de Colin Jamar (tendon rotulien), les Franchimontois ont perdu deux autres joueurs sur blessure. Ainsi, Sacha Colson (entorse) et Pierre Emonts (élongation) ont dû quitter prématurément la pelouse.

Emmels – Amblève inversé

La rencontre opposant Emmels à Amblève se disputera ce samedi à 20h sur la pelouse ameloise.

Provinciale 3D

Elsaute B sur le A

Suite à un souci avec un poteau d’éclairage (finalement solutionné mais le changement de terrain avait déjà été opéré), la deuxième équipe elsautoise avait disputé son match face à Sart B sur le terrain A.

Absents spadois

Le jeune marié spadois Thibaut Sondron devrait rentrer prochainement de voyage de noces et faire son retour à l’entraînement. Son équipier Antoine Letiexhe est sur la touche pour 2 ou 3 semaines suite à une élongation. Joseph Falzone et Alexis Jaspar doivent encore purger respectivement un et quatre matches de suspension.

Hoffman (Saint-Vith) sur la touche

Le Saint-Vithois Tanguy Hoffman est toujours sur la touche suite à une déchirure aux ligaments croisés. Benoît Mulkin et Gary Schumacher sont également à l’infirmerie. Les derniers vacanciers rentrent cette semaine tandis que le coach Tommy Chiragarhula sera en villégiature le week-end prochain.

Inversé ou postposé

La rencontre FC Eupen B – Elsaute B de ce samedi à 20 heures se disputera du côté d’Elsaute. Le match Bullange – Hautes Fagnes est reporté au jeudi 5 octobre (20h) pour cause de kermesse dans les villages.

Bullange retrouve des offensifs

Blessé, Olivier Crahay devrait bientôt reprendre l’entraînement collectif. Bullange va également récupérer Maxime Garroy qui était en vacances.

Andy Malmendier a joué

Alors que l’ancien joueur-entraîneur du FC Eupen B, Andy Malmendier, n’est plus que coach depuis son arrivée à Elsenborn, il était déjà sur le banc ce dimanche. En manque d’éléments offensifs, il avait pris place sur le banc et est monté pour le dernier quart d’heure.

Provinciale 4F

Chapeau l’artiste !

Monté au jeu à la 62e minute de jeu, le médian dalhemois Émeric Burelli a réussi l’exploit peu commun de se faire expulser en moins de 4 minutes pour rouspétance. "Ça a plombé notre fin de match", grimaçait son coach Renaud Jadoul dont l’équipe s’est finalement inclinée 2-0 face à Herve B.

Tournoi du Plateau

Si le championnat a démarré ce week-end, les différentes équipes n’en sont pas moins toujours en rodage. Ainsi, Herve B, Charneux, Bolland B et Battice B prendront tous part jeudi au traditionnel Tournoi du Plateau qui oppose des clubs de la commune de Herve chaque année en août.

Provinciale 4G

Deux arrivées à la SRU: Robien Quinta et Yoni Varela

Marc Ansion n’était pas très satisfait de ses hommes à l’issue du nul blanc dans le derby contre Stembert. "La seule note positive: ce sont les deux nouvelles recrues. Robien Quinta est monté au jeu ce dimanche. Il m’a bien plu", détaillait-il. La seconde recrue de la SRU Verviers est celle de Yoni Varela en provenance du MCS Liège.

Spa dénombre les absents: "On a dû appeler les vieux"

Les Spadois n’ont pas fait le poids dimanche face à un Honsfeld bien rodé (5-1). "L’équipe n’était pas au complet. Beaucoup de joueurs étaient en vacances. On a dû appeler les vieux (sic)", relate Olivier Gillis, le nouveau coach des Bleu et Noir.

Charneux B "en mode repêche"

Le week-end prochain, le jeune noyau charneutois sera impacté par les examens de repêche. "C’est le problème avec une équipe de jeunes. L’école passe avant le foot. Je perds 4 joueurs le week-end prochain (NDLR: François Bebronne, Morgan Cleban, Théo Charlier, Alexandre Cremer, Maxence Piret)", déplore Cédric Heusschen, le T1 charneutois.

Amblève sans ses jeunes partis en stage à Majorque

Werner Zeimers, le coach d’Amblève B, a dû bricoler son onze avec un effectif réduit. "Les jeunes d’Amblève étaient en stage à Majorque. Nous avons demandé à Baelen de décaler le match pour que je puisse disposer de mon noyau complet, mais ce n’était pas possible pour Baelen", regrettait-il.