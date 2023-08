Amaury Fransolet, du Stade Verviétois: "On est à 60%"

Après quatre saisons à Warnant, Amaury Fransolet avait décidé l’hiver dernier de quitter le club pour s’engager avec Dison, club ayant depuis fusionné avec Verviers afin de former le Stade Verviétois . "À Warnant, j’avais fait le tour de ce que je pouvais y vivre. Le Stade Verviétois est un nouveau challenge intéressant pour moi, avec la perspective de jouer à Bielmont, de me rapprocher de chez moi… et de monter si les résultats suivent" , commente le milieu de terrain de 25 ans également passé par Tilleur.