Tony Niro: "Beaucoup de respect pour Sart mais on doit assumer notre statut"

Du côté d’Aubel, Tony Niro appréhende ce début de championnat d’une manière un peu différente des années précédentes. Après avoir trébuché deux années consécutives en début d’exercice, le coach des Siropiers s’est remis en question et a adapté son approche. "Les choses ont mal démarré pour nous durant les deux derniers championnats, il fallait que je revoie ma copie. J’ai donc modifié notre préparation pour être prêt pour la compétition. On va être jugé en fonction des points qu’on aura donc peu importe la manière, je veux qu’on engrange un maximum de points, et vite", annonce-t-il.

Cependant, pas d’excès de confiance dans le chef du coach aubelois et beaucoup de respect pour ses futurs adversaires qui, il le sait, ne se déplaceront pas en victime consentante. "Je sais très bien que Sart va débarquer avec la rage et qu’ils vont vouloir manger le ballon. Mentalement, cela va être un vrai combat mais j’attends de mes joueurs qu’ils soient plus forts qu’eux sur cet aspect. On doit assumer notre statut d’équipe confirmée en P1 et montrer que nous aussi on a faim", conclut Tony Niro.

Aubel – Sart (Mardi, 16h)

Arbitre: M. Lemaire.

AUBEL: Cloes, Willem, Lennertz, Ameur, Meyers, Ernst, Spits, Temsamani, Dohogne, Roex, Scheffer, Remacle, Niro, Akdim, Kerff.

Absents: Diallo (entorse), Pauporte (blessé), Lahaye (genou), Crisigiovanni (ischios), Kerff, Akdim (incertains).

SART: Speder, Dohogne, Depresseux, Siffert, Vandeberg, Léonard, Grosjean, Stolsem, Offerman, Gauthy, Evrard, Louras, Dufour, Heindrichs, Dothee, Keller, Colin, Counotte, Meessen.

Absents: Q. Balhan et G. Jakic sont blessés. 4 joueurs excédentaires seront écartés du noyau après la séance d’entrainement de lundi.