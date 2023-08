Buts: Koch (1-0, 22e), Schröder (2-0, 33e), Reiners (3-0, 47e), Schmitz (3-1, 50e), Schröder (4-1, 68e), Schröder (5-1, 83e).

"On est entré dans le match avec beaucoup de volonté. On a maintenu cette intensité. On était la meilleure équipe sur le terrain", déclare l’entraîneur germanophone Jérémy Bodarwé, satisfait de son attaquant Joscha Schröder qui a inscrit un triplé. "Le score est presque logique", relate quant à lui, Olivier Gillis. "Il n’y avait pas d’arbitre officiel. C’est un arbitre de chez eux qui a arbitré. Il leur a accordé 2 penaltys généreux", évoque-t-il.

Baelen B 1 – Amblève B 0

But: Wilfried Brica (1-0, 46e)

Baelen s’est imposé sur le plus petit score contre Amblève. "Une victoire dans la douleur puisqu’Amblève marque à la 88e: un but annulé parce que le ballon était sorti. Ensuite, un Amblève touche le cadre à la dernière seconde. On a eu chaud", retrace Geoffrey Foguenne, le T1 baelenois. Son confrère Werner Zeimers est déçu du résultat. "La meilleure équipe ne gagne pas toujours à la fin".

Charneux B 0 – Union Limbourg 7

Buts: Dupret (1-0, 4e), Fassin (2-0, 17e), Erkens (3-0, 25e), Fassin (4-0, 54e), Pirnay (5-0, 78e), Bolmain (6-0, 85e), Noerdinger (7-0, 90e)

Large succès de l’Union Limbourg à Charneux B. "On a eu la chance de marquer rapidement. On était bien au-dessus physiquement", analyse Cédric Flon le coach du matricule 9. Le mentor charneutois Cédric Heusschen, ne discute pas du score. "Limbourg était beaucoup plus fort et ça se sentait physiquement. L’équipe est jeune et manque d’expérience".

SRU Verviers 0 – Stembert 0

Exclusion à la SRU: Taiymi (70e)

"C’était un derby très haché. Nous avons eu les plus belles occasions mais nous n’avons pas su concrétiser. Nous avons tout de même souffert à 10 contre 11 en fin de match", résume Marc Lekeu, le tacticien de l’Entente Stembertoise. "Il n’y a rien à retirer ce dimanche. Ce n’était pas un beau match", lâche Marc Ansion, le coach de la SRU Verviers.

Jalhay B 0 – Ster-Francorchamps B 3

Buts: Barbette (0-1, 3e) Gillet (0-2, 65e), Gilman (0-3, 70e).

"On a fait le travail et le score aurait pu être plus lourd", analyse Maxime Brant le coach de Ster-Francorchamps B. Côté jalhaytois, Raphaël Sutera, remplaçant de Serge Rouwette confirme l’avis sterlain. "La défaite est logique et notre gardien (NDLR: Dorian Kaiser) a fait un gros match. Jalhay B n’a pas les mêmes ambitions que Ster B. C’est une défaite honorable".

Heusy B 2 – Waimes Faymonville B 3

Buts: Rome (0-1, 21e), Rome (0-2, 28e), Thomas (1-2, 75e), Massat (1-3, 80e), Maréchal (2-3, 83e)

"On aurait mérité de prendre un point parce qu’on rate un penalty mais on a quand même pris trois goals", reconnaissait Johan Talmas, le mentor heusytois qui regrettait "le manque de justesse et de dans les dernières passes et les erreurs individuelles sur les buts". De son côté, Éric Heuse résume: "C’est l‘équipe qui a eu le plus de réussite en finition qui a gagné".

Bellevaux 1 – Malmundaria B 2

Buts: De Sousa Cardoso (1-0, 51e), Dethier (1-1, 87e), Blaise (1-2, 88e)

Bellevaux-Ligneville partait favori mais la jeune équipe malmédienne a déjoué les pronostics. "On a réussi a produire notre jeu. On touche leur cadre deux fois. On est mené au score mais on ne lâche pas et en met deux en cinq minutes", relate le coach de Malmedy B, Christian Spits. "Nous ratons un penalty en fin de match mais Malmedy B mérite sa victoire", termine Éric Van Renterghem, le coach bellevautois.