But: Ch. Delville (1-0, 22e).

"On est déçu. Ils n’ont eu qu’une demi-occasion. On a poussé, mais on n’est jamais revenu", râle le coach welkenraedois Thibaud Lahaye. Dans l’autre camp, le mentor soironais Christophe Romain était ravi. "La victoire est flatteuse, mais je félicite mes joueurs pour l’organisation."

Melen B 2 – Battice B 2

Buts: Martin (1-0, 30e), G. Fossion (1-1, 55e), Delrez (2-1, 63e), Lejeune (2-2, 83e)

"Dans le fond du jeu, ce sont deux points de perdu", estime le mentor batticien Clément Wéber. "Ce match doit être terminé à la pause. Leur gardien a été impressionnant, c’est l’homme du match. Melen B nous a attendus et nous a fait très mal par ses reconversions rapides."

"À deux minutes du terme, Battice B touche le piquet. Dans la foulée, nous avons une balle sauvée sur la ligne. Ce nul est frustrant mais logique", enchaîne son homologue Christophe Sangiovanni.

Olne B 0 – Trois-Frontières B 4

Buts: Salimou (0-1, 35e ; 0-2, 42e), Delnoy (0-3, 65e), Gouem (0-4, 82e)

"Sur la première mi-temps, je suis assez fier de l’équipe qui a bien tenu le coup et fait jeu égal. Après la pause, on a craqué. En face, ils ont un bon neuf qui concrétise et fait la différence", avance le technicien olnois Vincent Peduzi. "Le début de match était assez disputé et après 25 minutes, on a su prendre le dessus et signer une belle prestation collective" estime Diamant Halili, leader du staff du FC Trois-Frontières B. C’est cet esprit d’équipe qui a fait la différence"

Charneux 5 – Fouron 1

Buts: Simonis (1-0, 2e), Tassin (1-1, 7e), Houben (2-1, 25e), Simonis (3-1, 30e), Pesser (4-1, 68e), Halleux (5-1, 86e)

Carte rouge à Fouron: Demez (32e, directe)

Avec un score de 3-1 et un adversaire réduit à 10, Charneux était sur du velours dès la demi-heure de jeu. "Ils marquent sur un coup franc indirect dans le rectangle sinon, on ne leur a rien laissé" pointe le coach charneutois Alex Lorquet. "Le score aurait même pu être bien plus large car on rate pas mal d’occasions en deuxième période mais on ne va pas faire la fine bouche, c’est un très bon début de championnat pour nous." Dans le camp d’en face, on ne pouvait que déplorer "trop d’erreurs individuelles qui se sont payées cash."

Herve B 2 – Élan Dalhem 0

Buts: Blanchy (1-0, 23e), Nivelle (2-0, 38e)

Carte rouge à l’Élan Dalhem: Burelli (66e, 2 j.)

Pour cette entrée en matière, Herve B a assumé son statut de gros morceau de la série. "Trois points, aucun but encaissé et une prestation très sérieuse de tout le monde, on peut être satisfaits", sourit l’entraîneur Nicolas Wuidard.

"Les Herviens méritent leur victoire au niveau de l’envie et de la solidarité", admet le T1 dalhemois Renaud Jadoul dont l’équipe s’est, en plus, vue réduite à dix dans la dernière demi-heure. "On touche tout de même plusieurs fois les montants. Je pense qu’au moins un but n’aurait pas été volé."

Dans cette même série, Barchon s’est imposé 4-3 face à Cheratte.