Buts: Schaffrath sur pen. (0-1, 63e), Volpe sur pen. (1-1, 77e)

Carte rouge à Lambermont-Rechain B: El Harmouchi (64e, 2 j.)

Carte rouge à Aywaille B: Paquay (54e, 2 j.)

Un penalty inscrit et une expulsion de part et d’autre: le 1-1 reflète finalement plutôt bien un match où les deux formations n’auront jamais su se départager. "Je ne suis toutefois pas totalement satisfait", pointe le mentor des fusionnés Kevin Cremers. "Quand je repense au déroulé de la rencontre, je me dis qu’on aurait pu aller chercher mieux que ce point."

Bolland 3 – Vaux-Chaudfontaine 5

Buts: Nols (1-0, 3e), Sutera (1-1, 8e), Kaivers (2-1, 34e), Dreezen (2-2, 42e), Dortu (3-2, 68e), Smolders (3-3, 76e), Dreezen (3-4, 84e), Da Silva (3-5, 90e+1)

Face à Vaux-Chaudfontaine, Bolland a perdu et encaissé 5 buts. Pourtant, les hommes d’Antoine Wilkin ont mené à trois reprises avant d’exploser dans le dernier quart d’heure. "C’est très frustrant" soupire le technicien. "On ne peut jamais perdre ce match au vu de ce scénario, surtout à domicile. Le positif, c’est que si Vaux est une équipe du top de la série, on n’en est pas loin sur ce qu’on a montré."

Étoile Dalhem B 2 – La Minerie B 1

Buts: Mazurek (1-0, 40e), C. Esposito (1-1, 58e), Moscufo (2-1, 75e)

L’entrée en matière aurait pu être meilleure pour Thibaut Muylkens à la tête de sa nouvelle équipe. "Avec le vent dans le dos, Dalhem nous a mis en difficulté via des longs ballons" pointe l’entraîneur minier. "On égalise à l’heure de jeu. S’ensuit un temps fort où on encaisse contre le cours du jeu, ce qui nous coupe un peu les jambes. Je ne dis pas que Dalhem ne mérite pas la victoire mais on aurait quand même pu revendiquer un peu plus."