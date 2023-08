Nicolas Schouters (Entente Pepine B): "On n’a pas réellement de repères"

L’été dernier, le président pepin Pierre Legrand avait mis sa seconde équipe première entre parenthèses par manque de joueurs. Mais cette saison, il a fait marche arrière suite à la demande de ses joueurs emmenés par leur capitaine Nicolas Schouters. "Nous avions envie d’un plus gros challenge sportif, c’est pour cela que nous avons réintégré la P4 où il y a un petit peu plus d’enjeu", déclare-t-il. "Cette saison, la majorité du noyau vient de la réserve. Il y a aussi des U19 qui ont rejoint le groupe", explique l’ex-joueur de la réserve pepine qui voudra profiter de la saison pour se jauger par rapport aux autres équipes de la série.

"On n’a pas réellement de repères puisqu’on vient de réserve. On va découvrir le niveau et on verra où on se situe au classement", annonce Nicolas Schouters qui souhaite prendre un maximum de plaisir tout au long de la saison.

"On est avant tout une équipe de copains. L’important c’est de s’amuser", sourit-il.

"On a gagné le derby, ça fera plaisir au village"

À l’issue du premier match, le capitaine de 25 ans, originaire de Welkenraedt était ravi de la prestation de son équipe, victorieuse dans le derby face au voisin de Cornesse B. "C’était notre premier match de championnat en P4. Ce n’était pas évident mais on a marqué assez tôt puis on a pu gérer l’avantage. Cornesse a poussé en fin de match, mais on a tenu", résume-t-il. "On a gagné le derby. C’est le principal. Ça fera plaisir au village", termine Nicolas Schouters.