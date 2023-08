Johan Troch et Stavelot veulent "former au plus vite une famille dans le vestiaire..."

"Après plusieurs saisons en première provinciale avec des clubs comme Waremme, Beaufays et Milanello, je suis arrivé à Stavelot. C’est maintenant ma sixième saison ici et je suis évidemment très content de pouvoir à nouveau évoluer à ce niveau. Même si notre première prestation face à Flémalle (1-1) n’a convaincu personne, je ne retiens que le point pris. C’est toujours particulier un premier match de championnat, qui plus est lorsque c’est le baptême du feu pour les plus jeunes du groupe. J’ai bien vu dans le vestiaire que certains coéquipiers étaient plus nerveux voire stressés qu’à l’accoutumée. Cela se travaille avec le temps et je suis sûr que nous parviendrons à transformer cela en énergie positive."

"Je jouais en D2, j’ai tout arrêté"

Pour préparer cette nouvelle saison, le chauffeur-livreur de profession a pris une décision sportive importante. "En plus du football, je jouais au mini-foot dans l’équipe DEFRACARS en D2. J’ai mis cela de côté car je veux me consacrer pleinement au projet stavelotain mais également par peur des blessures. Même si je n’ai que 29 ans, le cumul des deux pesait sur la machine." À l’heure de conclure, l’attaquant des Blancs Moussis évoque l’objectif à atteindre au plus vite pour pouvoir performer. "À mon sens, la cohésion du groupe est la clé pour passer une belle et bonne saison. Nous avons neuf nouveaux arrivants au sein de l’équipe et plus vite nous formerons une famille dans le vestiaire, plus vite nous serons compétitifs."

Ce week-end, les promus de Stavelot recevront l’équipe de Melen.