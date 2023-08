Dave Rauw, déjà buteur avec Malmedy: "J’avais à cœur de me présenter à mes nouveaux supporters"

S’il y en a un qui n’a pas loupé son entrée en matière du côté du stade Jacques Lechat, c’est bien Dave Rauw. Le milieu défensif en provenance du KFC Weywertz s’est installé tel un véritable pare-chocs, pour soulager l’arrière-garde de Malmedy face au FC Eupen lors de cette première journée de championnat. "Le coach m’a bien fait comprendre qu’il m’a fait venir pour tenir ce rôle. Ils avaient besoin d’équilibre et d’expérience dans ce domaine. C’est exactement ce que je veux apporter" entame le joueur de 29 ans. D’ailleurs, c’est lui, le joueur le plus âgé du groupe. Ses co-équipiers n’ont pas manqué de le lui faire savoir, en le surnommant "papy". "C’est marrant qu’ils m’appellent comme ça. Et puis, je vais leur montrer, aux entraînements et en match, de quoi est capable un papy" (rires).