Trop stressé, Stavelot partage à Flémalle: "Notre niveau physique n’est pas suffisant"

Un duel qui débute fort: après s’être partagé le cuir, c’est Flémalle qui ouvre le score. On joue depuis huit minutes et Benjamen Scopel ponctue une contre-attaque en poussant le ballon au fond des filets, c’est 1-0. L’avantage sera de courte durée puisqu’à la 17e minute, Johan Troch devance la sortie du gardien local et égalise à un partout. Ce dernier placera ses couleurs aux commandes (1-2) à la 28e minute grâce à une belle frappe mise hors de portée du keeper Bleu et Rouge. Monsieur Mouton siffle la pause sur ce score.

"Un match que je qualifie de rocambolesque. Je suis content du point que nous sommes allés chercher malgré une mi-temps à dix contre onze", analyse Hervé Houlmont, le coach de Flémalle.

La seconde période débute mal pour ses hommes qui se retrouvent à dix à la suite de l’exclusion de Noa Spitaels à la 48e. Malgré cela, les visités restent offensifs et sont récompensés à la 53e. Abdoulaye Latifou profite d’un ballon mal dégagé pour rétablir l’égalité, 2-2. Réaction des visiteurs à la 70e via Mathias Gillet qui juste après être monté au jeu fait 2-3.

"On a été mauvais du début à la fin"

Les Stavelotains loupent le break à la 87e minute quand l’attaquant Johan Troch voit son penalty arrêté par Olivier Dentz. Flémalle ne s’avoue pas encore vaincu et a raison d’y croire jusqu’au bout. Une attitude qui paye dans les arrêts de jeu (91e) lorsque Benjamen Scopel plante le 3-3, score final.

"Le résultat me satisfait mais la man ière pas du tout. On a été mauvais du début à la fin et systématiquement mal placés sur le terrain. J’avais trop de joueurs qui étaient stressés sur le terrain. Notre niveau physique n’est pas suffisant, il va falloir beaucoup de travail pour être à niveau", peste l’entraîneur de Stavelot Julien Godard.

Flémalle 3 – Stavelot 3

Arbitre: M.Mouton.

Cartes jaunes: De Smet, Spitaels, Franco, Brissinck, Machu, Nemes.

Carte rouge: Spitaels (2 jaunes).

Buts: Scopel (1-0, 8e), Troch (1-1, 17e et 1-2, 28e), Latifou (2-2, 53e), Gillet (2-3, 70e), Scopel (3-3, 91e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Sylla, Franco (81e Luvande), Abdoulaye, Scopel, Lambrecht, Militello (54e Collette), Spitaels, Piazza (61e Ferron), Burton.

STAVELOT: Thys, Peso, Colin (61e Nemes), Boucha (68e Gillet), Lukoki, De Smet, Brissinck, Troch, Giuliano, Corbesier (79e Machu), Glogov (80e Platiau).